Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсудили 50 тыс. ликвидированных оккупантов и успехи ВСУ

Зеленский заслушал доклады о ситуации на линии фронта Фото: president.gov.ua

Во встрече приняли участие: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, а также командующие оперативными направлениями.

Уточняется, что во время заседания верховному главнокомандующему доложили об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта.

"В частности, силы обороны достигли успехов в уничтожении ракетных складов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков. На определенных направлениях проводится активная контрбатарейная борьба для подавления сил противника", – подчеркнули в ОП.

По информации главнокомандующего ВСУ, на сегодня благодаря героическим действиям украинских защитников потери живой силы оккупантов достигли более 50 тыс. человек.

"Отправляя солдат воевать в Украину, российское военно-политическое командование несет полную ответственность за истребление граждан РФ", – подытожили в Офисе президента по итогам заседания ставки.

Президент регулярно собирает заседания верховного главнокомандующего. В частности, на заседании ставки 4 августа Зеленский напомнил руководителям сектора безопасности и обороны о персональной ответственности за выполнение приказов и директив верховного главнокомандующего Украины. 16 августа он изменил состав ставки.