"Оккупантов будет ждать возмездие". Зеленский прокомментировал утренние ракетные удары по Харькову и Кривому Рогу

"Очередные ракетные удары страны-агрессора по украинским городам. Утром в Харькове разрушен многоквартирный дом в центральной части города и повреждено административное здание. В Кривом Роге произошел пожар на нефтебазе. За каждый удар оккупантов будет ждать возмездие и справедливое наказание", – написал президент.
Он подчеркнул, что никому из причастных к обстрелам российских военных не удастся спрятаться.
"А мы и дальше будем шаг за шагом освобождать нашу украинскую землю. Нас невозможно сломить", – написал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала открытое вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам ракетами, артиллерией, реактивными системами залпового огня.
По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита ПВО.