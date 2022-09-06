"Оккупантов будет ждать возмездие". Зеленский прокомментировал утренние ракетные удары по Харькову и Кривому Рогу

Зеленский: Мы и дальше будем шаг за шагом освобождать нашу украинскую землю Фото: president.gov.ua

"Очередные ракетные удары страны-агрессора по украинским городам. Утром в Харькове разрушен многоквартирный дом в центральной части города и повреждено административное здание. В Кривом Роге произошел пожар на нефтебазе. За каждый удар оккупантов будет ждать возмездие и справедливое наказание", – написал президент.

Он подчеркнул, что никому из причастных к обстрелам российских военных не удастся спрятаться. "А мы и дальше будем шаг за шагом освобождать нашу украинскую землю. Нас невозможно сломить", – написал Зеленский. Война России против Украины. Главное (обновляется)