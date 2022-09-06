В Кривом Роге в результате ракетного удара горит нефтебаза – Резниченко

"Сильный пожар на нефтебазе. На месте работают огнеборцы и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняется", – написал Резниченко.
Он показал фото черного дыма на пожаре. Telegram-каналы публикуют также видео столба дыма в месте прилета.
Накануне, вечером 5 сентября, россияне также ударили крылатыми ракетами по нефтебазе в Криворожском районе. Уничтожен большой запас топлива.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Он практически ежедневно обстреливается ствольной и реактивной артиллерией оккупантов.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил 4 сентября, что российские военные выпустили по территории Украины 3,5 тыс. ракет.