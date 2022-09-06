В Кривом Роге в результате ракетного удара горит нефтебаза – Резниченко

Оккупанты второй день подряд бьют по нефтебазам в Днепропетровской области Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

"Сильный пожар на нефтебазе. На месте работают огнеборцы и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняется", – написал Резниченко.

Он показал фото черного дыма на пожаре. Telegram-каналы публикуют также видео столба дыма в месте прилета.

Накануне, вечером 5 сентября, россияне также ударили крылатыми ракетами по нефтебазе в Криворожском районе. Уничтожен большой запас топлива.