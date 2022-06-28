План России создать в Украине топливный кризис провалился – нардеп Герус

Он рассказал, что в июне на рынок в Украину из других стран Европы попали 400 тыс. тонн дизельного топлива и 200 тыс. тонн бензина и сжиженного газа.
"Ситуация на АЗС стабилизируется. В центре и на востоке страны пока есть определенный дефицит, но на западе уже даже очереди на заправках отсутствуют. В июле украинские автомобилисты смогут заправляться любым объемом", – объяснил Герус.
По его словам, план России по созданию в Украине масштабного кризиса не реализовался и уже не будет реализован.
"У нас наработан план поставок и логистика из разных европейских стран", – подчеркнул нардеп.
Дефицит топлива в Украине, как рассказывал директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн, возник в апреле. 29 апреля первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что проблема будет решена в течение недели.
В мае Кабмин Украины решил приостановить государственное регулирование цен на топливо, в июне для ввоза топлива в страну бензовозами из ЕС согласовали "зеленые коридоры".
3 мая первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко говорил, что проблема с наличием топлива на автозаправках будет решена "буквально через несколько дней", но "цены будут другими".
5 мая Герус сообщал, что Россия ракетными ударами уничтожила или повредила в Украине около 15 нефтебаз.
13 июня Свириденко заявила, что Украина в июне планирует увеличить импорт бензина и дизельного топлива в 1,6 раза по сравнению с маем – до 600 тыс. тонн.