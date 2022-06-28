План России создать в Украине топливный кризис провалился – нардеп Герус

Он рассказал, что в июне на рынок в Украину из других стран Европы попали 400 тыс. тонн дизельного топлива и 200 тыс. тонн бензина и сжиженного газа.

"Ситуация на АЗС стабилизируется. В центре и на востоке страны пока есть определенный дефицит, но на западе уже даже очереди на заправках отсутствуют. В июле украинские автомобилисты смогут заправляться любым объемом", – объяснил Герус.

По его словам, план России по созданию в Украине масштабного кризиса не реализовался и уже не будет реализован.

"У нас наработан план поставок и логистика из разных европейских стран", – подчеркнул нардеп.