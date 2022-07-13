Кубраков рассказал, как долго в Украине будет дефицит бензина

"Сейчас ситуация на рынке дизельного топлива и сжиженного газа успокоилась. По бензину, я считаю, еще нужно полтора или два месяца, пока рынок насытится и сформирует запас", – сказал министр.
По его словам, дефицит возник по нескольким причинам.
"До войны мы импортировали топливо, процентов 40 было внутреннего производства. Но Кременчугский завод три раза атаковали – разбомбили. Конечно же, он теперь ничего не производит", – подчеркнул Кубраков.
Министр отметил, что южная и центральная части Украины "подпитывались" топливом, которое завозилось танкерами в одесские порты.
"И, конечно, белорусские нефтеперерабатывающие заводы тоже продавали у нас. Небольшую часть закрывали Польша и Румыния, в том числе премиальным топливом. Первых трех источников сегодня полностью нет. К этому добавляем то, что ряд нефтебаз с запасами были разрушены и уничтожены. Дальше наложилась очень сложная логистика, ведь все топливо мы теперь берем с рынка Евросоюза и ввозим через границу с нашими соседями. Границы, количество единиц транспорта, бензовозов, цистерн – все это не было рассчитано на обслуживание такой системы. Ведь глобально спрос не упал", – пояснил глава ведомства.
Дефицит топлива возник в Украине в конце апреля. Его причины – уничтожение Россией около 15 украинских нефтебаз и Кременчугского НПЗ, переориентация рынка на поставки топлива из Европы при полном отсутствии таких поставок из РФ и Беларуси, а также блокирование Россией поставок морским путем, объяснял глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус.
29 апреля первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что проблема будет решена в течение недели, но этого не произошло. В мае Кабмин Украины решил приостановить государственное регулирование цен на топливо, в июне для ввоза топлива в страну бензовозами из ЕС согласовали "зеленые коридоры".
13 июня Свириденко заявила, что Украина в июне планирует увеличить импорт бензина и дизельного топлива в 1,6 раза по сравнению в маем – до 600 тыс. тонн.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в Украине больше не будет такой цены на топливо, которая была до полномасштабного вторжения РФ. "Если по всему миру цена за бензин, условно, €2 за литр, то как у нас может быть €1?" – сказал он.