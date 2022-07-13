Кубраков рассказал, как долго в Украине будет дефицит бензина

Кубраков: Считаю, что еще нужно полтора или два месяца, пока рынок насытится и сформирует запас Фото: depositphotos.com

"Сейчас ситуация на рынке дизельного топлива и сжиженного газа успокоилась. По бензину, я считаю, еще нужно полтора или два месяца, пока рынок насытится и сформирует запас", – сказал министр.

По его словам, дефицит возник по нескольким причинам.

"До войны мы импортировали топливо, процентов 40 было внутреннего производства. Но Кременчугский завод три раза атаковали – разбомбили. Конечно же, он теперь ничего не производит", – подчеркнул Кубраков.

Министр отметил, что южная и центральная части Украины "подпитывались" топливом, которое завозилось танкерами в одесские порты.

"И, конечно, белорусские нефтеперерабатывающие заводы тоже продавали у нас. Небольшую часть закрывали Польша и Румыния, в том числе премиальным топливом. Первых трех источников сегодня полностью нет. К этому добавляем то, что ряд нефтебаз с запасами были разрушены и уничтожены. Дальше наложилась очень сложная логистика, ведь все топливо мы теперь берем с рынка Евросоюза и ввозим через границу с нашими соседями. Границы, количество единиц транспорта, бензовозов, цистерн – все это не было рассчитано на обслуживание такой системы. Ведь глобально спрос не упал", – пояснил глава ведомства.