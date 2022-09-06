В центре Харькова спасатели разбирают руины в местах утренних прилетов, из-под завалов достали трех человек

По информации прокуратуры, одна из российских ракет попала в крышу жилого пятиэтажного дома в Киевском районе Харькова и полностью разрушила три этажа. Вторая ракета попала во двор административного здания.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что на данный момент спасатели продолжают разбор завалов пострадавшей многоэтажки. Из-под руин уже достали трех человек — двух женщин и мужчину, которые, предварительно, не пострадали.

"Очередное преступление российских убийц. Утренний мирный Харьков содрогнулся от мощных взрывов. Российские ракеты попали в жилую многоэтажку. Еще устанавливаем, есть ли пострадавшие. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Убийцы из России, вам придется ответить за все ваши преступления", – написал в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко и призвал харьковчан быть осторожными и избегать мест, в которых отсутствуют укрытия.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству – ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).