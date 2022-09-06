Россияне с утра обстреляли центр Харькова, разрушена жилая многоэтажка

По информации Синегубова, в результате удара войск РФ был разрушен многоэтажный дом в центре города.

"На местах работают все профильные службы. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент госпитализированных нет", – написал Синегубов.

В ночь на 6 сентября оккупанты выпустили по Харькову две ракеты. Одна разрушила частный жилой дом, при разборе завалов которого было найдено тело женщины. Вторая ракета прилетела недалеко от частного жилья, от разлетевшихся осколков загорелся дом.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.