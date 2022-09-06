За сутки в Харьковской области три человека погибли в результате вражеских обстрелов

"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский и Лозовской районы области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары", – написал Синегубов.

По его информации, в Золочеве оккупанты обстреляли семь жилых домов, погибли двое мужчин (39 лет и 52 года).

Кроме того, в результате ночного ракетного удара, нанесенного россиянами по Индустриальному району Харькова, погибла 73-летняя женщина. Был разрушен ее дом и двухэтажное здание.

В управлении ГСЧС Харьковской области сообщили, что спасатели за сутки четыре раза выезжали тушить пожары, вызванные обстрелами, а также обезвредили девять взрывоопасных предметов.

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