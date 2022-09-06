За сутки в Харьковской области три человека погибли в результате вражеских обстрелов

"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский и Лозовской районы области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары", – написал Синегубов.
По его информации, в Золочеве оккупанты обстреляли семь жилых домов, погибли двое мужчин (39 лет и 52 года).
Кроме того, в результате ночного ракетного удара, нанесенного россиянами по Индустриальному району Харькова, погибла 73-летняя женщина. Был разрушен ее дом и двухэтажное здание.
В управлении ГСЧС Харьковской области сообщили, что спасатели за сутки четыре раза выезжали тушить пожары, вызванные обстрелами, а также обезвредили девять взрывоопасных предметов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.