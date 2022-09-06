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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в Харьковской области три человека погибли в результате вражеских обстрелов

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В результате российских атак погибла пожилая харьковчанка и два жителя Золочева
В результате российских атак погибла пожилая харьковчанка и два жителя Золочева
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

5 сентября российские оккупационные войска обстреливали три района Харьковской области, есть жертвы среди мирного населения. Об этом утром 6 сентября сообщил в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский и Лозовской районы области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары", – написал Синегубов.

По его информации, в Золочеве оккупанты обстреляли семь жилых домов, погибли двое мужчин (39 лет и 52 года).

Кроме того, в результате ночного ракетного удара, нанесенного россиянами по Индустриальному району Харькова, погибла 73-летняя женщина. Был разрушен ее дом и двухэтажное здание.

В управлении ГСЧС Харьковской области сообщили, что спасатели за сутки четыре раза выезжали тушить пожары, вызванные обстрелами, а также обезвредили девять взрывоопасных предметов.  

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Теги: Харьков, ГСЧС, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, Олег Синегубов, Золочев
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