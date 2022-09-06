ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью ударили по Никополю "Градами", ранены два человека, повреждены десятки домов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Два человека пострадало в результате ночного обстрела Никополя
Два человека пострадало в результате ночного обстрела Никополя
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Враг в ночь на 6 сентября трижды обстреливал Никопольский район Днепропетровской области, повреждены жилые дома, детский сад, газопроводы и линии электропередач. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко.

"Российские оккупационные войска трижды накрыли район "Градами", – написал он.

В частности, в Никополе россияне нанесли удар по жилым кварталам. Ранены два человека – мужчина и женщина. Они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

По словам Резниченко, в городе повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. В городе повреждены несколько газопроводов.

"Задело и несколько линий электропередачи. Без света более 2 тыс. семей. Аварийные бригады уже работают", – добавил глава ОВА.

В Марганецкой общине, также попавшей под обстрел, по информации Резниченко, обошлось без пострадавших и разрушений.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Hоссийские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.

"Это та реальность, в которой мы живем: когда приходит ночь, мы не знаем, встретим ли утро. [...] Это мирные люди здесь жили. У них не было оружия. У них было одно желание – мирно жить в своих домах", – рассказала 1 сентября никопольчанка Анна, показывая британскому журналисту руины вокруг.

Теги: Днепропетровская область, раненые, газопровод, Град, РСЗО, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения, детский сад, Марганец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что трахаешь мою жену". Dantes высмеял роман Дорофеевой с его другом Кацуриным (323543)
2
"Папины девочки, а мальчик похож на маму", "Какие милые". Ким показал жену, дочерей и сына (233937)
3
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (165318)
4
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (149516)
5
"Все разведки мира мне платят миллионы, а сегодня, вот х...рня, взяли и раскрыли". Макаревич высмеял внесение его в список "иноагентов" (130758)
6
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (107242)
7
Перман о вернувшейся в РФ Пугачевой: Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома (83322)
8
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (73299)
 
 
 
 