Оккупанты ночью ударили по Никополю "Градами", ранены два человека, повреждены десятки домов

"Российские оккупационные войска трижды накрыли район "Градами", – написал он.

В частности, в Никополе россияне нанесли удар по жилым кварталам. Ранены два человека – мужчина и женщина. Они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

По словам Резниченко, в городе повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. В городе повреждены несколько газопроводов.

"Задело и несколько линий электропередачи. Без света более 2 тыс. семей. Аварийные бригады уже работают", – добавил глава ОВА.

В Марганецкой общине, также попавшей под обстрел, по информации Резниченко, обошлось без пострадавших и разрушений.

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