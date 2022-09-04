РФ ночью обстреляла Днепропетровскую область из "Градов", в Никополе произошел пожар

В Никополе в результате ночных обстрелов повреждены пять частных домов Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Враг трижды ударил по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и раненых. В Никополе произошел пожар", – написал он.

Пожар, по словам Резниченко, уже потушен. В Никополе повреждены пять домов и несколько хозяйственных построек, а также выведена из строя линия электропередач.

"В Марганецкой общине повреждены частный дом и склады и проходная местного завода. В других районах ночь была без обстрелов и в эту минуту спокойно", – добавил глава ОВА.