РФ ночью обстреляла Днепропетровскую область из "Градов", в Никополе произошел пожар

"Враг трижды ударил по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и раненых. В Никополе произошел пожар", – написал он.
Пожар, по словам Резниченко, уже потушен. В Никополе повреждены пять домов и несколько хозяйственных построек, а также выведена из строя линия электропередач.
"В Марганецкой общине повреждены частный дом и склады и проходная местного завода. В других районах ночь была без обстрелов и в эту минуту спокойно", – добавил глава ОВА.
Hоссийские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находятся под постоянными обстрелами РФ.
"Это та реальность, в которой мы живем: когда приходит ночь, мы не знаем, встретим ли утро. [...] Это мирные люди здесь жили. У них не было оружия. У них было одно желание – мирно жить в своих домах", – рассказала 1 сентября никопольчанка Анна, показывая британскому журналисту руины вокруг.