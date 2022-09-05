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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россияне не прекращают террор". Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область

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В Никополе повреждены около 10 частных домов и многоэтажка
В Никополе повреждены около 10 частных домов и многоэтажка
Фото: Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом в Telegram 5 сентября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне не прекращают террор наших мирных городов и сел… Ночью под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали", – написал Резниченко.

По его словам, в Никополе повреждены около 10 частных домов и многоэтажка.

"Обстрелом повреждены девять зданий города, в том числе гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Оборвало и несколько линий электропередачи – их уже починили", – уточнил глава ОВА.

Он отметил, что другие районы области противник прошедшей ночью не атаковал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Hоссийские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находятся под постоянными обстрелами РФ.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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