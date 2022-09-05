"Россияне не прекращают террор". Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область

В Никополе повреждены около 10 частных домов и многоэтажка Фото: Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Россияне не прекращают террор наших мирных городов и сел… Ночью под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали", – написал Резниченко.

По его словам, в Никополе повреждены около 10 частных домов и многоэтажка.

"Обстрелом повреждены девять зданий города, в том числе гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Оборвало и несколько линий электропередачи – их уже починили", – уточнил глава ОВА.

Он отметил, что другие районы области противник прошедшей ночью не атаковал.

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