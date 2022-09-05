"Россияне не прекращают террор". Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область

"Россияне не прекращают террор наших мирных городов и сел… Ночью под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали", – написал Резниченко.
По его словам, в Никополе повреждены около 10 частных домов и многоэтажка.
"Обстрелом повреждены девять зданий города, в том числе гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Оборвало и несколько линий электропередачи – их уже починили", – уточнил глава ОВА.
Он отметил, что другие районы области противник прошедшей ночью не атаковал.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Hоссийские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находятся под постоянными обстрелами РФ.