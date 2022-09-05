За сутки в Харьковской области одна погибшая, восемь раненых – ОВА

"Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, производственные объекты, возникали пожары. В Богодуховском районе погибла женщина 58 лет, спасатели деблокировали тело из-под завалов дома. В Изюмском районе пострадали 72-летняя женщина и трое мужчин 61, 70 и 66 лет. В Харьковском районе ранен мужчина 67 лет", – написал Синегубов.

Кроме того, по уточненным данным, в результате ракетного удара, нанесенного по Харькову в воскресенье вечером, пострадали три человека.

Ракета попала в землю, но взрывная волна повредила частные домовладения и 10-этажный многоквартирный дом. Ночью обстрелов Харькова не зафиксировано.

Харьковские спасатели за сутки шесть раз выезжали тушить пожары, вызванные российскими обстрелами, а также ликвидировали 14 вражеских взрывоопасных предметов, сообщили в региональном управлении ГСЧС.

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