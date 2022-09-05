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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в Харьковской области одна погибшая, восемь раненых – ОВА

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Из-за российских обстрелов в Харьковской области вспыхивали пожары
Из-за российских обстрелов в Харьковской области вспыхивали пожары
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В минувшие сутки, 4 сентября, российские оккупационные войска интенсивно обстреливали населенные пункты Изюмского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов области, нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, производственные объекты, возникали пожары. В Богодуховском районе погибла женщина 58 лет, спасатели деблокировали тело из-под завалов дома. В Изюмском районе пострадали 72-летняя женщина и трое мужчин 61, 70 и 66 лет. В Харьковском районе ранен мужчина 67 лет", – написал Синегубов.

Кроме того, по уточненным данным, в результате ракетного удара, нанесенного по Харькову в воскресенье вечером, пострадали три человека.

Ракета попала в землю, но взрывная волна повредила частные домовладения и 10-этажный многоквартирный дом. Ночью обстрелов Харькова не зафиксировано.

Харьковские спасатели за сутки шесть раз выезжали тушить пожары, вызванные российскими обстрелами, а также ликвидировали 14 вражеских взрывоопасных предметов, сообщили в региональном управлении ГСЧС. 

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Теги: Харьков, пожар, ГСЧС, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов
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