Из-за обстрелов Харьковской области погибла женщина, есть раненые – ОГА

В результате обстрелов в селе Одноробовка Золочевской общины погибла 50-летняя женщина. Снаряд попал в ее дом.

В Изюмском районе из-за обстрелов поселка Андреевка были ранены трое гражданских. Их госпитализировали в больничные учреждения.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.