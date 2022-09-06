Зеленский провел "итоговый разговор" с Джонсоном, который покидает пост премьера. Прощаться не стал

По словам президента, он провел "итоговый" разговор с Джонсоном в его статусе премьера Великобритании.

Зеленский от имени украинского народа поблагодарил Джонсона "за личную смелость, принципиальность и значительный вклад в противодействие агрессии России".

"С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе", – подытожил президент.

Провів підсумкову розмову з @BorisJohnson у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2022

Джонсон в ответ на это подчеркнул в Twitter, что для него было честью работать с Зеленским и он надеется остаться друзьями.

"Великобритания будет и впредь поддерживать каждый шаг Украины на ее пути, потому что мы знаем, что ваша безопасность – это наша безопасность, а ваша свобода – это наша свобода", – добавил он.

It's been a privilege to work with you @ZelenskyyUa, and I look forward to staying friends. The UK will continue to back Ukraine every step of the way, because we know that your security is our security, and your freedom is our freedom.



Slava Ukraini * https://t.co/knjrR9sGDj — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 5, 2022