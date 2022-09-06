Зеленский провел "итоговый разговор" с Джонсоном, который покидает пост премьера. Прощаться не стал

По словам президента, он провел "итоговый" разговор с Джонсоном в его статусе премьера Великобритании.
Зеленский от имени украинского народа поблагодарил Джонсона "за личную смелость, принципиальность и значительный вклад в противодействие агрессии России".
"С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе", – подытожил президент.
Провів підсумкову розмову з @BorisJohnson у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2022
Джонсон в ответ на это подчеркнул в Twitter, что для него было честью работать с Зеленским и он надеется остаться друзьями.
"Великобритания будет и впредь поддерживать каждый шаг Украины на ее пути, потому что мы знаем, что ваша безопасность – это наша безопасность, а ваша свобода – это наша свобода", – добавил он.
It's been a privilege to work with you @ZelenskyyUa, and I look forward to staying friends. The UK will continue to back Ukraine every step of the way, because we know that your security is our security, and your freedom is our freedom.— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 5, 2022
Slava Ukraini * https://t.co/knjrR9sGDj
Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года.
7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр", – сказал политик.
20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев". Премьер отметил, что его миссия "почти выполнена на данный момент". Свою речь Джонсон закончил словами: "Hasta la vista, baby!"
В финальном этапе выборов нового лидера Консервативной партии участвовали министр иностранных дел Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак. Трасс победила. Она будет официально назначена премьером 6 сентября.