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ПОЛИТИКА

Трасс всегда была на светлой стороне европейской политики – Зеленский

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Зеленский признался, что ждет начала сотрудничества с Трасс
Зеленский признался, что ждет начала сотрудничества с Трасс
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 5 сентября, опубликованном в YouTube пресс-службой Офиса президента, прокомментировал итоги выборов главы Консервативной партии Великобритании.

Зеленский, в частности, заявил, что ожидает начала сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

"Сегодня я поблагодарил [ушедшего в отставку премьера Великобритании] Бориса [Джонсона] от имени всех украинцев. И действительно уверен, что это многомиллионное украинское "спасибо". Уже жду, когда можно будет продолжить наше сотрудничество с Борисом в его новом статусе. И не меньше жду сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс", – заявил украинский лидер.

Как отметил глава государства, Трасс в Украине хорошо известна.

"Она всегда была на светлой стороне европейской политики. И я верю, что вместе мы сможем сделать еще очень многое для защиты наших народов и провала всех российских деструктивных усилий. Главное – сохранять наше единство. А это обязательно будет", – убежден президент.

Глава Украины Владимир Зеленский признавался, что его "беспокоит" отставка Джонсона с должности премьер-министра Великобритании с точки зрения поддержки Украины. Но Украина готова сотрудничать с любым из его преемников, заявил украинский лидер в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Трасс занимает проукраинскую и антипутинскую позицию. Например, в мае она призвала не "умиротворять Путина", а бороться с агрессией РФ силой, а в конце июня заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.

21 июля Трасс вновь заявила о поддержке Украины, но выступила против прямого участия британских войск в войне.

23 июля в обращении к участникам второго саммита первых леди и джентльменов в Киеве Трасс пообещала, что после каждой выпущенной Россией ракеты Украина будет получать от Великобритании больше помощи.

29 июля Трасс выступила с заявлением, что в случае избрания будет "лучшим другом Украины" и сразу же позвонит Зеленскому.

Как министр иностранных дел Трасс была надежным союзником НАТО и сторонником Украины, написало о ней издание The Washington Post. Редакция отметила, что Трасс жестко отзывается о России и ее президенте Владимире Путине, а также она возглавила процесс введения санкций против российских бизнесменов.

Контекст:

7 июля на фоне череды скандалов Борис Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.

20 июля Джонсон в последний раз выступал в Палате общин как глава правительства и посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

В финальном этапе выборов нового премьер-министра Великобритании участвовали министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунака. Согласно результатам голосования последнего этапа выборов лидера Консервативной партии, Трасс станет новым премьер-министром Великобритании. Она получила 81 326 голосов, а ее конкурент Сунак – 60 399.

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