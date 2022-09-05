Трасс всегда была на светлой стороне европейской политики – Зеленский

Зеленский, в частности, заявил, что ожидает начала сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.
"Сегодня я поблагодарил [ушедшего в отставку премьера Великобритании] Бориса [Джонсона] от имени всех украинцев. И действительно уверен, что это многомиллионное украинское "спасибо". Уже жду, когда можно будет продолжить наше сотрудничество с Борисом в его новом статусе. И не меньше жду сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс", – заявил украинский лидер.
Как отметил глава государства, Трасс в Украине хорошо известна.
"Она всегда была на светлой стороне европейской политики. И я верю, что вместе мы сможем сделать еще очень многое для защиты наших народов и провала всех российских деструктивных усилий. Главное – сохранять наше единство. А это обязательно будет", – убежден президент.
Глава Украины Владимир Зеленский признавался, что его "беспокоит" отставка Джонсона с должности премьер-министра Великобритании с точки зрения поддержки Украины. Но Украина готова сотрудничать с любым из его преемников, заявил украинский лидер в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
Трасс занимает проукраинскую и антипутинскую позицию. Например, в мае она призвала не "умиротворять Путина", а бороться с агрессией РФ силой, а в конце июня заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.
21 июля Трасс вновь заявила о поддержке Украины, но выступила против прямого участия британских войск в войне.
23 июля в обращении к участникам второго саммита первых леди и джентльменов в Киеве Трасс пообещала, что после каждой выпущенной Россией ракеты Украина будет получать от Великобритании больше помощи.
29 июля Трасс выступила с заявлением, что в случае избрания будет "лучшим другом Украины" и сразу же позвонит Зеленскому.
Как министр иностранных дел Трасс была надежным союзником НАТО и сторонником Украины, написало о ней издание The Washington Post. Редакция отметила, что Трасс жестко отзывается о России и ее президенте Владимире Путине, а также она возглавила процесс введения санкций против российских бизнесменов.
7 июля на фоне череды скандалов Борис Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.
20 июля Джонсон в последний раз выступал в Палате общин как глава правительства и посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".
В финальном этапе выборов нового премьер-министра Великобритании участвовали министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунака. Согласно результатам голосования последнего этапа выборов лидера Консервативной партии, Трасс станет новым премьер-министром Великобритании. Она получила 81 326 голосов, а ее конкурент Сунак – 60 399.