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Трасс пообещала в случае избрания премьером Британии первому позвонить Зеленскому

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Трасс подтвердила, что хочет как можно быстрее совершить визит в Украину
Трасс подтвердила, что хочет как можно быстрее совершить визит в Украину
Фото: EPA

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс свой первый телефонный разговор в случае избрания лидером Консервативной партии, а следовательно, и главой правительства, проведет с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Трасс заявила 31 августа во время последнего тура дебатов, организованного радиостанцией LBC.

На просьбу подтвердить правдивость сообщений СМИ о том, что первым, кому Трасс позвонит по телефону в случае избрания на должность лидера консерваторов, станет Зеленский, она ответила: "Да".

Также глава британского МИД подтвердила, что хочет как можно быстрее совершить визит в Украину.

"Зеленский вдохновляет. И я хочу показать украинцам, что они и дальше будут получать полную поддержку Соединенного Королевства, а я знаю, насколько это важно для Зеленского и украинского правительства. Поэтому я намерена как можно быстрее засвидетельствовать это", – пояснила она.

Министр отказалась уточнять, когда может быть организован ее визит в Украину, лишь отметив, что это произойдет "как можно быстрее".

Контекст:

7 июля на фоне череды скандалов Борис Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.

20 июля Джонсон в последний раз выступал в Палате общин как глава правительства и посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

24 июля в СМИ появилась информация, что Джонсон планирует вернуться на должность премьер-министра Великобритании.

Результаты опроса, проведенного по заказу телеканала Sky News, показывают, что 66% избирателей готовы отдать свои голоса за Трасс. За ее ближайшего конкурента – 34-летнего экс-министра финансов Риши Сунака – готовы проголосовать 34% британских тори.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Великобритания, выборы, Владимир Зеленский, Лиз Трасс
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