Трасс пообещала в случае избрания премьером Британии первому позвонить Зеленскому

Трасс подтвердила, что хочет как можно быстрее совершить визит в Украину Фото: EPA

На просьбу подтвердить правдивость сообщений СМИ о том, что первым, кому Трасс позвонит по телефону в случае избрания на должность лидера консерваторов, станет Зеленский, она ответила: "Да".

Также глава британского МИД подтвердила, что хочет как можно быстрее совершить визит в Украину.

"Зеленский вдохновляет. И я хочу показать украинцам, что они и дальше будут получать полную поддержку Соединенного Королевства, а я знаю, насколько это важно для Зеленского и украинского правительства. Поэтому я намерена как можно быстрее засвидетельствовать это", – пояснила она.

Министр отказалась уточнять, когда может быть организован ее визит в Украину, лишь отметив, что это произойдет "как можно быстрее".