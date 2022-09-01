Трасс пообещала в случае избрания премьером Британии первому позвонить Зеленскому

На просьбу подтвердить правдивость сообщений СМИ о том, что первым, кому Трасс позвонит по телефону в случае избрания на должность лидера консерваторов, станет Зеленский, она ответила: "Да".
Также глава британского МИД подтвердила, что хочет как можно быстрее совершить визит в Украину.
"Зеленский вдохновляет. И я хочу показать украинцам, что они и дальше будут получать полную поддержку Соединенного Королевства, а я знаю, насколько это важно для Зеленского и украинского правительства. Поэтому я намерена как можно быстрее засвидетельствовать это", – пояснила она.
Министр отказалась уточнять, когда может быть организован ее визит в Украину, лишь отметив, что это произойдет "как можно быстрее".
7 июля на фоне череды скандалов Борис Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.
20 июля Джонсон в последний раз выступал в Палате общин как глава правительства и посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".
24 июля в СМИ появилась информация, что Джонсон планирует вернуться на должность премьер-министра Великобритании.
Результаты опроса, проведенного по заказу телеканала Sky News, показывают, что 66% избирателей готовы отдать свои голоса за Трасс. За ее ближайшего конкурента – 34-летнего экс-министра финансов Риши Сунака – готовы проголосовать 34% британских тори.