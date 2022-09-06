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"Буду править как консерватор". Трасс поблагодарила Джонсона и заявила, что для нее честь стать лидером тори

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Лиз Трасс получила 81 326 голосов и станет новым премьер-министром Великобритании
Лиз Трасс получила 81 326 голосов и станет новым премьер-министром Великобритании
Фото: EPA

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что для нее честь быть лидером Консервативной партии. С речью она выступила 5 сентября после оглашения результатов выборов на съезде партии. Выступление транслировал телеканал Sky News.

Процесс выборов она назвала "самым длинным собеседованием в истории".

Трасс поблагодарила членов тори за то, что они доверили ей возглавить "величайшую политическую партию на Земле", и пообещала выполнить все, что обещала во время предвыборной гонки. Она добавила, что "проводила кампанию как консерватор и будет править как консерватор", и для нее это большая честь.

Также Трасс поблагодарила нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона, отметив, что он выступил против президента России Владимира Путина.

"Вами восхищаются от Киева до Карлайла", – сказала она Джонсону. 

Трасс станет новым премьер-министром Великобритании. Она получила 81 326 голосов, а ее конкурент экс-министр финансов Риши Сунак – 60 399.

Контекст:

7 июля на фоне череды скандалов Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.

20 июля Джонсон в последний раз выступал в Палате общин как глава правительства и посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

Теги: Россия, Украина, Великобритания, выборы, правительство, Борис Джонсон, голосование, премьер-министр, Лиз Трасс, партия, Риши Сунак
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