"Буду править как консерватор". Трасс поблагодарила Джонсона и заявила, что для нее честь стать лидером тори

Процесс выборов она назвала "самым длинным собеседованием в истории".
Трасс поблагодарила членов тори за то, что они доверили ей возглавить "величайшую политическую партию на Земле", и пообещала выполнить все, что обещала во время предвыборной гонки. Она добавила, что "проводила кампанию как консерватор и будет править как консерватор", и для нее это большая честь.
Также Трасс поблагодарила нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона, отметив, что он выступил против президента России Владимира Путина.
"Вами восхищаются от Киева до Карлайла", – сказала она Джонсону.
Трасс станет новым премьер-министром Великобритании. Она получила 81 326 голосов, а ее конкурент экс-министр финансов Риши Сунак – 60 399.
7 июля на фоне череды скандалов Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.
20 июля Джонсон в последний раз выступал в Палате общин как глава правительства и посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".