"Буду править как консерватор". Трасс поблагодарила Джонсона и заявила, что для нее честь стать лидером тори

Процесс выборов она назвала "самым длинным собеседованием в истории".

Трасс поблагодарила членов тори за то, что они доверили ей возглавить "величайшую политическую партию на Земле", и пообещала выполнить все, что обещала во время предвыборной гонки. Она добавила, что "проводила кампанию как консерватор и будет править как консерватор", и для нее это большая честь.

Также Трасс поблагодарила нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона, отметив, что он выступил против президента России Владимира Путина.

"Вами восхищаются от Киева до Карлайла", – сказала она Джонсону.

Трасс станет новым премьер-министром Великобритании. Она получила 81 326 голосов, а ее конкурент экс-министр финансов Риши Сунак – 60 399.