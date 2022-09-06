Трасс станет новым премьер-министром Великобритании

Министр иностранных дел Трасс получила 81 326 голосов, а ее конкурент экс-министр финансов Риши Сунак – 60 399.
Завтра нынешний премьер Борис Джонсон и Трасс встретятся с королевой Великобритании в Шотландии, где Елизавета II официально назначит следующего премьер-министра, сообщал Sky News. Традиционно новый премьер-министр приглашается в Букингемский дворец, но сейчас королева находится в Балморале. После этого новый премьер произнесет свою первую речь на Даунинг-стрит, а во второй половине дня новый глава правительства начнет назначать свою команду.
В среду, 7 сентября, новый премьер-министр проведет первое заседание кабинета министров. Кроме того, по информации Sky News, в первые дни на посту нового главу правительства позовут на "сверхсекретное совещание и попросят составить план на случай ядерной атаки".
Во время предвыборной гонки Трасс заявляла, что первым, кому она позвонит из международных партнеров после избрания ее премьер-министром, будет президент Украины Владимир Зеленский.
Как министр иностранных дел Трасс была надежным союзником НАТО и сторонником Украины, написало о ней издание The Washington Post. Редакция отметила, что Трасс жестко отзывается о России и ее президенте Владимире Путине, а также она возглавила процесс введения санкций против российских бизнесменов.
7 июля на фоне череды скандалов Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.
20 июля Джонсон в последний раз выступал в Палате общин как глава правительства и посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".