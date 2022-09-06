Трасс станет новым премьер-министром Великобритании

Министр иностранных дел Трасс получила 81 326 голосов, а ее конкурент экс-министр финансов Риши Сунак – 60 399.

Завтра нынешний премьер Борис Джонсон и Трасс встретятся с королевой Великобритании в Шотландии, где Елизавета II официально назначит следующего премьер-министра, сообщал Sky News. Традиционно новый премьер-министр приглашается в Букингемский дворец, но сейчас королева находится в Балморале. После этого новый премьер произнесет свою первую речь на Даунинг-стрит, а во второй половине дня новый глава правительства начнет назначать свою команду.

В среду, 7 сентября, новый премьер-министр проведет первое заседание кабинета министров. Кроме того, по информации Sky News, в первые дни на посту нового главу правительства позовут на "сверхсекретное совещание и попросят составить план на случай ядерной атаки".

Во время предвыборной гонки Трасс заявляла, что первым, кому она позвонит из международных партнеров после избрания ее премьер-министром, будет президент Украины Владимир Зеленский.

Как министр иностранных дел Трасс была надежным союзником НАТО и сторонником Украины, написало о ней издание The Washington Post. Редакция отметила, что Трасс жестко отзывается о России и ее президенте Владимире Путине, а также она возглавила процесс введения санкций против российских бизнесменов.