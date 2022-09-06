Джонсон вспомнил помощь Украине среди своих достижений на посту премьер-министра

"Мои поздравления Лиз Трасс с решительной победой. Я знаю, что у нее есть правильный план, что делать с ростом стоимости жизни, как сплотить нашу партию и продолжить отличную работу по объединению и улучшению нашей страны. Сейчас пора, чтобы все консерваторы на 100% сплотились вокруг нее", – написал Джонсон.

Он также отметил, что для него было честью возглавлять Консервативную партию последние три года. Он заявил, что получил наибольшее за десятилетие большинство, завершил процедуру Brexit, осуществлял надзор за самым быстрым в Европе развертыванием кампании вакцинации и оказывал "жизненно необходимую помощь Украине".

Congratulations to @trussliz on her decisive win. I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country. Now is the time for all Conservatives to get behind her 100 per cent. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 5, 2022