Джонсон вспомнил помощь Украине среди своих достижений на посту премьер-министра

"Мои поздравления Лиз Трасс с решительной победой. Я знаю, что у нее есть правильный план, что делать с ростом стоимости жизни, как сплотить нашу партию и продолжить отличную работу по объединению и улучшению нашей страны. Сейчас пора, чтобы все консерваторы на 100% сплотились вокруг нее", – написал Джонсон.
Он также отметил, что для него было честью возглавлять Консервативную партию последние три года. Он заявил, что получил наибольшее за десятилетие большинство, завершил процедуру Brexit, осуществлял надзор за самым быстрым в Европе развертыванием кампании вакцинации и оказывал "жизненно необходимую помощь Украине".
Congratulations to @trussliz on her decisive win. I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country. Now is the time for all Conservatives to get behind her 100 per cent.— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 5, 2022
Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года.
7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр", – сказал политик.
20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев". Премьер отметил, что его миссия "почти выполнена на данный момент". Свою речь Джонсон закончил словами: "Hasta la vista, baby!"
В финальном этапе выборов нового лидера Консервативной партии участвовали министр иностранных дел Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак. Трасс победила. Она будет назначена премьером 6 сентября.