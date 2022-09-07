Украинский зенитчик рассказал, как сбил российский самолет, не выпустив ни одной ракеты

"Мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили цель. Включили радар подсветки. В кабине рашиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это так ошеломило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился", – рассказал Мельник.

По словам зенитчика, одновременно в небе над Харьковской областью могли находиться большие группы вражеских самолетов, иногда их количество превышало десяток. Зенитно-ракетный комплекс "Бук" при этом может вести только одну вражескую цель, поэтому экипаж имеет ограниченное время для ее уничтожения.

Обычно экипаж выполняет боевой пуск и, по словам зенитчика, "стремительно покидает свою позицию, чтобы спастись от противорадиолокационных ракет". Но не всегда.

"Желание сбивать оккупантов было очень сильно. Однажды мы получили информацию о двух вражеских самолетах в нашем районе. Вышли на позицию, обнаружили и захватили цель. Уничтожили оккупанта. После этого должны быстро переместиться, но злость и пыл боя перевесили. Мы начали охотиться за вторым самолетом. Обнаружили его. Он увидел, что произошло с его напарником. Мог попытаться атаковать нас, но оказался слабодушным. Начал выполнять разворот, чтобы убежать. Мы уничтожили и его", – вспоминает Мельник.

Всего батарея под руководством Мельника более полугода противостояла российским летчикам в Харьковской области, пишет "АрміяInform". На их счету 28 целей врага: 11 боевых самолетов разных типов, два вертолета, две крылатые ракеты и 13 беспилотников.