ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский зенитчик рассказал, как сбил российский самолет, не выпустив ни одной ракеты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинский "Бук" взял российского пилота на испуг, оккупанты потеряли самолет без единого выстрела с украинской стороны
Украинский "Бук" взял российского пилота на испуг, оккупанты потеряли самолет без единого выстрела с украинской стороны
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Украинские военные с помощью зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" уничтожили российский самолет, не выпустив при этом ни одной ракеты. Об этом рассказал командир ракетной батареи "Бук-М1", Герой Украины Ярослав Мельник 3 сентября в интервью "АрміяInform".

"Мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили цель. Включили радар подсветки. В кабине рашиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это так ошеломило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился", – рассказал Мельник.

По словам зенитчика, одновременно в небе над Харьковской областью могли находиться большие группы вражеских самолетов, иногда их количество превышало десяток. Зенитно-ракетный комплекс "Бук" при этом может вести только одну вражескую цель, поэтому экипаж имеет ограниченное время для ее уничтожения.

Обычно экипаж выполняет боевой пуск и, по словам зенитчика, "стремительно покидает свою позицию, чтобы спастись от противорадиолокационных ракет". Но не всегда.

"Желание сбивать оккупантов было очень сильно. Однажды мы получили информацию о двух вражеских самолетах в нашем районе. Вышли на позицию, обнаружили и захватили цель. Уничтожили оккупанта. После этого должны быстро переместиться, но злость и пыл боя перевесили. Мы начали охотиться за вторым самолетом. Обнаружили его. Он увидел, что произошло с его напарником. Мог попытаться атаковать нас, но оказался слабодушным. Начал выполнять разворот, чтобы убежать. Мы уничтожили и его", – вспоминает Мельник.

Всего батарея под руководством Мельника более полугода противостояла российским летчикам в Харьковской области, пишет "АрміяInform". На их счету 28 целей врага: 11 боевых самолетов разных типов, два вертолета, две крылатые ракеты и 13 беспилотников.

Контекст:

Общее число потерь личного состава российских войск за период полномасштабного вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля, превысило 50,1 тыс. убитыми, по данным Генштаба ВСУ на 6 сентября. Кроме того, российские оккупанты потеряли в Украине 236 самолетов, 207 вертолетов, 876 БПЛА оперативно-тактического уровня, 209 крылатых ракет.

Теги: Россия, Украина, Харьков, самолет, оккупация, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, вертолет, ПВО, беспилотники, Герой Украины, самолеты, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, интервью, экипаж, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских снялась в вышиванке
Каменских снялась в вышиванке
  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео
  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео
"Быть иконой". 57-летняя Херли снялась в рекламе британского интернет-магазина
"Быть иконой". 57-летняя Херли снялась в рекламе британского интернет-магазина
Бен Стиллер признался в любви Львову
Бен Стиллер признался в любви Львову
Зибров показал свой двухэтажный особняк
Зибров показал свой двухэтажный особняк
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа
"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"
"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"
"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах
"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах
"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке
"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке
  Выпечка по древнему украинскому рецепту. Как приготовить мандрики. Видео
  Выпечка по древнему украинскому рецепту. Как приготовить мандрики. Видео
Наталья Кличко снялась с верхнего ракурса в платье на тонких бретельках
Наталья Кличко снялась с верхнего ракурса в платье на тонких бретельках
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем
"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото
"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото
"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны
"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны
41-летняя Матвиенко показала, как выглядела ее семья шесть лет назад
41-летняя Матвиенко показала, как выглядела ее семья шесть лет назад
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (222171)
2
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (186863)
3
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (133605)
4
Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ (120170)
5
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (109941)
6
В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник (99429)
7
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото (91635)
8
"Красота какая", "Дерзкая". 40-летняя Мейхер прошлась перед камерой в декольте без бюстгальтера (87467)
 
 
 
 