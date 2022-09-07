"Более 40% тяжелоранеными и убитыми". Подразделения российских наемников в Харьковской области понесли существенные потери – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook 7 сентября.

"Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, несут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести", – сказано в сообщении.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 6 сентября, потери российских войск в Украине среди личного состава – около 50 150 человек. Входят ли в это число наемники, неизвестно.

О том, что Россия привлекает к участию в войне против Украины частные военные компании, сообщалось с весны. В частности, по информации российских СМИ, ЧВК "Вагнер", которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным (его называют поваром главы Кремля Владимира Путина) завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Некоторые осужденные утверждали, что в колонии приезжает лично Пригожин.