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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Более 40% тяжелоранеными и убитыми". Подразделения российских наемников в Харьковской области понесли существенные потери – Генштаб ВСУ

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Тела многих погибших оккупантов невозможно идентифицировать, отметили в Генштабе ВСУ
Тела многих погибших оккупантов невозможно идентифицировать, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ЕРА (архив)

Подразделения частных военных компаний, которые воюют против Украины в составе российского контингента, понесли значительные потери, в частности – в Харьковской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook 7 сентября. 

"Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, несут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести", – сказано в сообщении. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid022DT516dXgktWasEhoEmpPC3G9N3pEauByNQo1CjR4y8TfNazfBHp4oSLBvREnMfPl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 6 сентября, потери российских войск в Украине среди личного состава – около 50 150 человек. Входят ли в это число наемники, неизвестно. 

О том, что Россия привлекает к участию в войне против Украины частные военные компании, сообщалось с весны. В частности, по информации российских СМИ, ЧВК "Вагнер", которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным (его называют поваром главы Кремля Владимира Путина) завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Некоторые осужденные утверждали, что в колонии приезжает лично Пригожин.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, Харьковская область, наемники, погибшие, потери России, российские оккупанты, потери
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