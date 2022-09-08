"Новый проект от авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая". Подоляк высмеял назначенный на ноябрь "референдум" оккупантов

Подоляк советует россиянам заняться подготовкой честных выборов в РФ, а не псевдореферендумов в Украине Фото: president.gov.ua

"Референдум 4 ноября" – новый проект от авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая". Пора менять сценаристов", – написал Подоляк.

Он посоветовал россиянам хотя бы раз провести честные выборы у себя, прежде чем "лезть с "референдумами" в другие страны".

"Хотя бы в пределах Садового кольца. Да, для вас это страшно. Но попробуйте…" – предложил советник главы ОП.

«Референдум 4 листопада»— новий проект від авторів «Київ за три дні» й «Донбас до 9 травня». Час змінювати сценаристів. А перш ніж лізти з «референдумами» в інші країни, варто спробувати провести чесні вибори хоча б у межах Садового кільця.Так, для вас це страшно. Але спробуйте… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 7, 2022

О том, что оккупанты могут провести псевдореферендум 4 ноября, сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. 7 сентября эта же информация появилась в российских СМИ.

Ранее, по данным украинской стороны, оккупанты планировали провести "референдум" 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России).

По информации СМИ, голосование оккупанты собирались проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

18 августа издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине и теперь размышляет о переносе "референдумов" на захваченных территориях о "присоединении к РФ" с сентября на зиму.