"Новый проект от авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая". Подоляк высмеял назначенный на ноябрь "референдум" оккупантов

"Референдум 4 ноября" – новый проект от авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая". Пора менять сценаристов", – написал Подоляк.
Он посоветовал россиянам хотя бы раз провести честные выборы у себя, прежде чем "лезть с "референдумами" в другие страны".
"Хотя бы в пределах Садового кольца. Да, для вас это страшно. Но попробуйте…" – предложил советник главы ОП.
«Референдум 4 листопада»— новий проект від авторів «Київ за три дні» й «Донбас до 9 травня». Час змінювати сценаристів. А перш ніж лізти з «референдумами» в інші країни, варто спробувати провести чесні вибори хоча б у межах Садового кільця.Так, для вас це страшно. Але спробуйте…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 7, 2022
О том, что оккупанты могут провести псевдореферендум 4 ноября, сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. 7 сентября эта же информация появилась в российских СМИ.
Ранее, по данным украинской стороны, оккупанты планировали провести "референдум" 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России).
По информации СМИ, голосование оккупанты собирались проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.
18 августа издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине и теперь размышляет о переносе "референдумов" на захваченных территориях о "присоединении к РФ" с сентября на зиму.
В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявили, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа сказал, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он добавил, что если Россия проведет псевдореферендумы, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.