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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Новый проект от авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая". Подоляк высмеял назначенный на ноябрь "референдум" оккупантов

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Подоляк советует россиянам заняться подготовкой честных выборов в РФ, а не псевдореферендумов в Украине
Подоляк советует россиянам заняться подготовкой честных выборов в РФ, а не псевдореферендумов в Украине
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 сентября в Twitter прокомментировал планы российских захватчиков провести на временно оккупированных территориях Украины псевдреферендумы об их "присоединении" к РФ.

"Референдум 4 ноября" – новый проект от авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая". Пора менять сценаристов", – написал Подоляк.

Он посоветовал россиянам хотя бы раз провести честные выборы у себя, прежде чем "лезть с "референдумами" в другие страны".

"Хотя бы в пределах Садового кольца. Да, для вас это страшно. Но попробуйте…" – предложил советник главы ОП.

О том, что оккупанты могут провести псевдореферендум 4 ноября, сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. 7 сентября эта же информация появилась в российских СМИ

Ранее, по данным украинской стороны, оккупанты планировали провести "референдум" 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России).

По информации СМИ, голосование оккупанты собирались проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

18 августа издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине и теперь размышляет о переносе "референдумов" на захваченных территориях о "присоединении к РФ" с сентября на зиму.

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявили, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа сказал, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он добавил, что если Россия проведет псевдореферендумы, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

Теги: Россия, Украина, СССР, Луганская область, референдум, Донецкая область, захват, оккупация, Мариуполь, Херсонская область, аннексия, Запорожская область, вторжение, Сергей Гайдай, ДНР, советник, страна-агрессор, российская агрессия, голосование, присоединение, Михаил Подоляк, российские оккупанты, Петр Андрющенко, россияне
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