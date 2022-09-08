В Николаеве СБУ задержала 62-летнего мужчину, который передавал оккупантам информацию о ВСУ

Задержанный – 62-летний пенсионер.

"Он сам выступил с инициативой помогать врагу по идеологическим мотивам. Через мессенджеры и социальные сети передавал рашистам данные о расположение военнослужащих и военных формирований ВСУ; перемещении военной техники и средств поражения на территории Николаевской области. Информацию отправлял с привязкой к координатам и подробным описанием сопутствующей информации", – говорится в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Во время обыска у него правоохранители изъяли телефон и ноутбук.

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