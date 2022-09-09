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Российские оккупанты используют в качестве "живого щита" население в Херсонской области – Генштаб ВСУ

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ВСУ ведут контрнаступление в Херсонской области
ВСУ ведут контрнаступление в Херсонской области
Фото: suspilne.media

Российские оккупационные войска в связи с наступлением Сил обороны Украины на юге терроризируют местное население, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 9 сентября.

"В связи с наступлением наших войск в отдельных районах Херсонской области подразделения вооруженных сил Российской Федерации переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Большая Александровка оккупанты используют местное население в качестве живого щита", – говорится в сводке. 

В Генштабе сообщили, что поселок оккупанты закрыли на въезд и выезд. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02R8eXRURpPbVj82gL1satFU2jsm4JDc9bNg4m4wNh6Ux9rthzBD2naXPwA7M3rCKgl

Контекст:

Сегодня – 198-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. В начале апреля российские войска были изгнаны ВСУ из северных областей страны. Согласно данным Генштаба ВСУ, сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать временно захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, терроризм, Генштаб ВСУ, Херсонская область, наступление, российские оккупанты, контрнаступление
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