Российские оккупанты используют в качестве "живого щита" население в Херсонской области – Генштаб ВСУ

"В связи с наступлением наших войск в отдельных районах Херсонской области подразделения вооруженных сил Российской Федерации переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Большая Александровка оккупанты используют местное население в качестве живого щита", – говорится в сводке.
В Генштабе сообщили, что поселок оккупанты закрыли на въезд и выезд.
Сегодня – 198-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. В начале апреля российские войска были изгнаны ВСУ из северных областей страны. Согласно данным Генштаба ВСУ, сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать временно захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.