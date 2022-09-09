Российские оккупанты используют в качестве "живого щита" население в Херсонской области – Генштаб ВСУ

"В связи с наступлением наших войск в отдельных районах Херсонской области подразделения вооруженных сил Российской Федерации переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Большая Александровка оккупанты используют местное население в качестве живого щита", – говорится в сводке.

В Генштабе сообщили, что поселок оккупанты закрыли на въезд и выезд.