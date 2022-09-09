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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области ВСУ ударили по двум понтонным мостам оккупантов – ОК "Юг"

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ВСУ нанесли удары по понтонным мостам в Херсонской области
ВСУ нанесли удары по понтонным мостам в Херсонской области
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по двум понтонным мостам и пункту управления российских оккупантов в Херсонской области. Об этом 8 сентября сообщил в Facebook спикер оперативного командования "Юг".

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения в ходе выполнения огневых задач за ночь поразили пункт управления, район сосредоточения вражеского ракетно-артиллерийского вооружения и два понтонных моста в Дарьевке и Херсоне", – заявил он.

По его словам, военным удалось уничтожить 29 россиян, четыре танка и одну боевую машину десанта.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/975227160540441/

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

8 сентября минометчики морской пехоты уничтожили взводный опорный пункт врага в Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, вторжение России в Украину
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