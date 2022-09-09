В Херсонской области ВСУ ударили по двум понтонным мостам оккупантов – ОК "Юг"

ВСУ нанесли удары по понтонным мостам в Херсонской области Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational / Facebook

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения в ходе выполнения огневых задач за ночь поразили пункт управления, район сосредоточения вражеского ракетно-артиллерийского вооружения и два понтонных моста в Дарьевке и Херсоне", – заявил он.

По его словам, военным удалось уничтожить 29 россиян, четыре танка и одну боевую машину десанта.