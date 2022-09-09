В Херсонской области ВСУ ударили по двум понтонным мостам оккупантов – ОК "Юг"

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения в ходе выполнения огневых задач за ночь поразили пункт управления, район сосредоточения вражеского ракетно-артиллерийского вооружения и два понтонных моста в Дарьевке и Херсоне", – заявил он.
По его словам, военным удалось уничтожить 29 россиян, четыре танка и одну боевую машину десанта.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
8 сентября минометчики морской пехоты уничтожили взводный опорный пункт врага в Херсонской области.