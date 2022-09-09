Россияне в ходе подготовки к псевдореферендумам угрожают "национализировать" дома жителей на оккупированных территориях, если они не вернутся к 1 октября – Генштаб ВСУ

Об этом 8 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В ходе подготовки к так называемым референдумам оккупанты призывают местных жителей, выехавших за пределы временно захваченной территории, вернуться в свои дома до 1 октября, – говорится в сообщении. – В случае отказа жилье российские захватчики угрожают "национализировать".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

Как сообщили росСМИ, оккупанты могут провести "референдум" на захваченных украинских территориях 4 ноября. Ранее называлась дата 11 сентября.