"На шаг дальше от псевдореферендума". Федоров сообщил о взрывах в штабе "Единой России" в оккупированном Мелитополе

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.
"Сегодняшние взрывы в Мелитополе – это минус очередной штаб "Единой России" в здании "Новой почты" по улице Ломоносова, которое захватили оккупанты, – написал он. – Еще на один шаг дальше от псевдореферендума".
Местное издание "РИА Мелитополь" уточнило в Telegram, что в штабе "Единой России" было два взрыва.
"Орки подсчитывают потери", – говорится в сообщении.
Информацию о взрыве подтвердили в Telegram коллаборационной организации "Мы вместе с Россией".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, в конце апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.
По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.