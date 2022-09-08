"На шаг дальше от псевдореферендума". Федоров сообщил о взрывах в штабе "Единой России" в оккупированном Мелитополе

Оккупанты готовятся провести в Мелитополе "референдум" о присоединении региона к РФ Фото: РИА "Мелитополь" / Facebook

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Сегодняшние взрывы в Мелитополе – это минус очередной штаб "Единой России" в здании "Новой почты" по улице Ломоносова, которое захватили оккупанты, – написал он. – Еще на один шаг дальше от псевдореферендума".

Местное издание "РИА Мелитополь" уточнило в Telegram, что в штабе "Единой России" было два взрыва.

"Орки подсчитывают потери", – говорится в сообщении.

Информацию о взрыве подтвердили в Telegram коллаборационной организации "Мы вместе с Россией".

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