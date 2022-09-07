Коллаборанта Балицкого оккупанты под конвоем вернули в Мелитополь, но он вновь сбежал – мэр города

Федоров считает, что оккупанты показывают Балицкого (на фото), как "обезьянку на пляже" Фото: ЕРА

"После его отъезда его вернули под конвоем на 1 сентября, чтобы он показался, что жив-здоров. После этого он опять пропал. На сегодняшний день его нахождение на территории Мелитополя не замечено, не видно. Он давно просился руководить на удаленке, по всей видимости, ему это где-то разрешили, но в любой удобный момент, когда это только будет нужно, под конвоем его в очередной раз привезут и будут показывать, как обезьянку на пляже", – сказал Федоров.

По его словам, Балицкий – это "не человек, принимающий какие-то решения, а лицо, которым торгуют враги".

Федоров отметил, что в дальнейшем у Балицкого есть всего два варианта: украинский суд, по приговору которого он отсидит 12–15 лет за коллаборационизм и измену Родине, либо "зачистка" российских спецслужб как "ненужного и использованного".