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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Коллаборанта Балицкого оккупанты под конвоем вернули в Мелитополь, но он вновь сбежал – мэр города

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Федоров считает, что оккупанты показывают Балицкого (на фото), как "обезьянку на пляже"
Федоров считает, что оккупанты показывают Балицкого (на фото), как "обезьянку на пляже"
Фото: ЕРА

Коллаборанта и "главу" оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого после бегства в Крым россияне вернули в Мелитополь под конвоем, но он снова исчез. Об этом 6 сентября в эфире телемарафона "Freeдом" сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"После его отъезда его вернули под конвоем на 1 сентября, чтобы он показался, что жив-здоров. После этого он опять пропал. На сегодняшний день его нахождение на территории Мелитополя не замечено, не видно. Он давно просился руководить на удаленке, по всей видимости, ему это где-то разрешили, но в любой удобный момент, когда это только будет нужно, под конвоем его в очередной раз привезут и будут показывать, как обезьянку на пляже", – сказал Федоров.

По его словам, Балицкий – это "не человек, принимающий какие-то решения, а лицо, которым торгуют враги".

Федоров отметил, что в дальнейшем у Балицкого есть всего два варианта: украинский суд, по приговору которого он отсидит 12–15 лет за коллаборационизм и измену Родине, либо "зачистка" российских спецслужб как "ненужного и использованного".

Контекст:

Будучи нардепом от Партии регионов, Балицкий 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" – пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова. Покинул фракцию Партии регионов 3 июня 2014 года. В октябре 2014 года на внеочередных парламентских выборах победил в одномандатном округе №80 в Запорожской области, входил во фракцию Оппозиционного блока. В 2020 году стал депутатом Запорожского облсовета.

После захвата войсками РФ части Запорожской области Балицкий начал сотрудничать с оккупантами. 7 мая он провел "пресс-конференцию", где назвал себя "губернатором области". 26 мая СБУ объявила ему подозрение в коллаборационной деятельности.

30 мая в оккупированном Мелитополе в районе дома, где жил Балицкий, прогремел мощный взрыв. Балицкий не пострадал.

4 августа СБУ объявила о подозрениях Балицкому и другим коллаборантам, причастным к незаконному вывозу с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей около 650 тыс. тонн украинского зерна.

8 августа Балицкий объявил, что подписал распоряжение о подготовке к псевдореферендуму об объединении с Российской Федерацией.

Теги: Украина, взрыв, война, Мелитополь, приговор, спецслужбы, Евгений Балицкий, война России против Украины, деятельность, суд, измена, мэр, Иван Федоров, коллаборационизм, россияне
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