Коллаборанта Балицкого оккупанты под конвоем вернули в Мелитополь, но он вновь сбежал – мэр города

"После его отъезда его вернули под конвоем на 1 сентября, чтобы он показался, что жив-здоров. После этого он опять пропал. На сегодняшний день его нахождение на территории Мелитополя не замечено, не видно. Он давно просился руководить на удаленке, по всей видимости, ему это где-то разрешили, но в любой удобный момент, когда это только будет нужно, под конвоем его в очередной раз привезут и будут показывать, как обезьянку на пляже", – сказал Федоров.
По его словам, Балицкий – это "не человек, принимающий какие-то решения, а лицо, которым торгуют враги".
Федоров отметил, что в дальнейшем у Балицкого есть всего два варианта: украинский суд, по приговору которого он отсидит 12–15 лет за коллаборационизм и измену Родине, либо "зачистка" российских спецслужб как "ненужного и использованного".
Будучи нардепом от Партии регионов, Балицкий 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" – пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова. Покинул фракцию Партии регионов 3 июня 2014 года. В октябре 2014 года на внеочередных парламентских выборах победил в одномандатном округе №80 в Запорожской области, входил во фракцию Оппозиционного блока. В 2020 году стал депутатом Запорожского облсовета.
После захвата войсками РФ части Запорожской области Балицкий начал сотрудничать с оккупантами. 7 мая он провел "пресс-конференцию", где назвал себя "губернатором области". 26 мая СБУ объявила ему подозрение в коллаборационной деятельности.
30 мая в оккупированном Мелитополе в районе дома, где жил Балицкий, прогремел мощный взрыв. Балицкий не пострадал.
4 августа СБУ объявила о подозрениях Балицкому и другим коллаборантам, причастным к незаконному вывозу с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей около 650 тыс. тонн украинского зерна.
8 августа Балицкий объявил, что подписал распоряжение о подготовке к псевдореферендуму об объединении с Российской Федерацией.