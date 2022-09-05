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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В российском плену людей ломают физически и морально — мэр Мелитополя

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Россияне держат в плену 70 жителей Мелитополя
Россияне держат в плену 70 жителей Мелитополя
Фото: ЕРА

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в плену у россиян сейчас находятся 70 человек. Об этом 5 сентября в эфире телеканала "Апостроф TV" сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, категории людей, которых россияне на временно оккупированных территориях забирают в плен, самые разные и они менялись с 24 февраля. Сначала это были активисты, которые участвовали в антироссийских митингах, участники АТО, потом это были директора школ, которые не хотели сотрудничать с оккупантами.

"Сегодня в плен попадают те люди, у кого во время фильтрации и обысков находят хоть что-то украинское. Например, если флаг украинский найдут, могут забрать в плен", – сказал Федоров.

Он отметил, что россияне применяют к своим пленникам пытки, бьют и издеваются.

"Людей в плену полностью ломают: ломают физически, ломают морально, применяют пытки. 90% людей, которые вышли из плена, – их там били и, конечно, издевались над ними", – сказал Федоров.

Также он отметил, что характерной чертой для оккупантов является то, что они не дают никакой информации о своих пленных, поэтому их близкие оказываются в информационном вакууме.

"Россияне не информируют, что этот человек находится у них в плену и с ним все хорошо или не хорошо. И это одна из самых сложных ситуаций, когда родственники, близкие, друзья даже не понимают, что случилось, где находится человек и как они могут ему помочь. Информационный вакуум – одна из сложнейших вещей, с которой приходится сталкиваться родным и близким пленного", – отметил мэр Мелитополя.

ВИДЕО
Видео: Апостроф TV / YouTube
Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.

Теги: Россия, Украина, война, захват, оккупация, обыск, митинг, Мелитополь, пытки, плен, пленные, активист, война России против Украины, войска, Иван Федоров, россияне
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