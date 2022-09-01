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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Штрафы, подкуп, интернаты и ежеутренний гимн России. Мэр Мелитополя рассказал, как оккупанты организовывают обучение в регионе

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Украинские учителя отказываются сотрудничать с оккупантами
Украинские учителя отказываются сотрудничать с оккупантами
Фото: ЕРА

Большинство украинских учителей на территории временно оккупированной Запорожской области отказываются сотрудничать с представителями России, поэтому оккупанты завозят из РФ своих учителей. Об этом 1 сентября в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, не более 10% сотрудников отделов образования согласились стать коллаборантами, но это преимущественно технические специалисты. Ни один директор учреждения образования на оккупированных территориях не согласился сотрудничать с врагом.

"Из-за этого рашисты завезли в Мелитополь более 500 учителей из Российской Федерации, которые точно приехали не учить, а получить какие-то большие деньги (7 тыс. руб. в день) и жилье в подарок, когда-то, в далеком будущем", – сказал Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что школы оккупанты назвали "режимными объектами", куда не пускают родителей, а у детей забирают все гаджеты.

"Они хотят зомбировать наших детей, каждый день заставляя петь гимн России и поднимая рашистский флаг", – рассказал Федоров.

По его словам, оккупанты пытаются давить как на учителей и директоров украинских школ, которых "забирают в плен и держат в гараже", так и на родителей детей.

"Сегодня россияне попытались купить детей. Они предлагали по 10 тыс. руб. материальной помощи родителям, которые приведут детей в школы", – сказал Федоров.

Однако он подчеркнул, что украинцы все равно отказываются отдавать детей в школы с так называемой российской аккредитацией.

"Поэтому следующая стадия – это "беседа" где-то в комендатуре, следующая стадия – штраф 40 тыс. руб., а если родители и после этого не захотят отдавать детей в российские школы, то таких родителей грозятся лишить родительских прав. Россияне уже готовят интернаты, где будут собирать детей на полный пансион для того, чтобы они там могли жить, учиться, а рашисты прикрывались бы ими как живым щитом", – сказал Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, поэтому в городе осталось около 70 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, образование, оккупация, Мелитополь, украинцы, война России против Украины, школы, войска, Иван Федоров, россияне
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