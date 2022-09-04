Оккупанты начали выдавать повестки в Мелитополе – центр при СНБО

"Во временно оккупированном Мелитополе местным жителям рашисты начали выдавать повестки и заставляют воевать за РФ", – говорится в сообщении.

В центре также сообщили, что в оккупированной части Донецкой области россияне обещают, что будут предоставлять жилье всем медицинским специалистам узкой специализации, которые решатся вернуться в оккупированные города.

А в оккупированной Луганской области захватчики искусственно занизили курс гривны. По мнению экспертов центра, так оккупанты хотят разуверить людей в устойчивости гривны и в целом украинской экономики.

Также в центре сообщили, что минобороны РФ предлагает бесплатно выдавать "ветеранам" войны в Украине земельные участки в Крыму. Таким образом, оккупанты планируют увеличить показатели мобилизации.