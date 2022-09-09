В Энергодаре оккупанты перенесли "референдум" на ноябрь – мэр

"По предварительной информации, оккупанты отсрочили проведение своего псевдореферендума в Энергодаре на ноябрь вместо начала сентября, как они анонсировали предварительно. Очевидно, что с большой аферой рашистов что-то пошло не так. Возможно, потому что энтузиазм коллаборантов, взявшихся прислуживать оккупантам в реализации этого преступления, сведен на нет? И собственный ценник, который они выставили за предательство своей страны и своего города, уже не кажется им стоящим жизни?" – написал он.

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявили, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа сказал, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он добавил, что если Россия проведет псевдореферендумы, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.