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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергодар частично обесточен после обстрелов – мэр

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Несколько микрорайонов Энергодара остались без электроснабжения после российских провокаций
Несколько микрорайонов Энергодара остались без электроснабжения после российских провокаций
Фото: ЕРА

Во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область) в результате обстрелов со стороны российских войск без электроснабжения остались несколько микрорайонов. Об этом 7 сентября сообщил городской голова города Дмитрий Орлов в Telegram.

"После повреждения подстанции "Луч" в результате многочисленных обстрелов без электроснабжения остаются один-два микрорайона Энергодара", – написал Орлов.

По его словам, несколько месяцев именно в этой части города нет бытового газа и в данный момент жители фактически находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Контекст:

Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра, в частности – Никополь.

Теги: Россия, Запорожская область, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, Энергодар, Дмитрий Орлов, вторжение России в Украину
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