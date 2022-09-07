Энергодар частично обесточен после обстрелов – мэр

"После повреждения подстанции "Луч" в результате многочисленных обстрелов без электроснабжения остаются один-два микрорайона Энергодара", – написал Орлов.

По его словам, несколько месяцев именно в этой части города нет бытового газа и в данный момент жители фактически находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Контекст:

Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра, в частности – Никополь.