Оккупанты не пропустили в Энергодар гуманитарный груз с необходимыми горожанам вещами и лекарствами – мэр

Россияне развернули гуманитарный груз, заявив, что Энергодар "ни в чем не нуждается", сообщил мэр Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram

По его словам, груз должен был приехать в город еще вчера, 3 сентября, но этого не произошло. Сегодняшняя попытка тоже не дала результата – российские военные просто развернули автомобили назад.

"Основной аргумент от них на первом же рашистском блокпосту: "Энергодар ни в чем не нуждается, у местных жителей есть все и даже больше", – написал Орлов.

По его словам, в составе груза были памперсы для детей и лежачих взрослых, гигиенические наборы для многодетных семей и людей с инвалидностью, продукты для социально незащищенных категорий семей, защитная ткань для временного ремонта окон, разбитых обстрелами, а также множество адресных посылок с жизненно необходимыми лекарствами для людей с определенными заболеваниями.

"Но оккупанты думают, что лучше знают, что нужно или не нужно энергодарцам. Они делают все, чтобы заблокировать город от всего цивилизованного мира", – отметил мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)