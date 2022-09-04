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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты не пропустили в Энергодар гуманитарный груз с необходимыми горожанам вещами и лекарствами – мэр

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Россияне развернули гуманитарный груз, заявив, что Энергодар "ни в чем не нуждается", сообщил мэр
Россияне развернули гуманитарный груз, заявив, что Энергодар "ни в чем не нуждается", сообщил мэр
Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram

Россияне 3-го и 4 сентября не пропустили во временно оккупированный Энергодар Запорожской области организованную украинскими властями гуманитарную помощь. Об этом сообщил в Telegram мэр города Дмитрий Орлов.

По его словам, груз должен был приехать в город еще вчера, 3 сентября, но этого не произошло. Сегодняшняя попытка тоже не дала результата – российские военные просто развернули автомобили назад.

"Основной аргумент от них на первом же рашистском блокпосту: "Энергодар ни в чем не нуждается, у местных жителей есть все и даже больше", – написал Орлов.

По его словам, в составе груза были памперсы для детей и лежачих взрослых, гигиенические наборы для многодетных семей и людей с инвалидностью, продукты для социально незащищенных категорий семей, защитная ткань для временного ремонта окон, разбитых обстрелами, а также множество адресных посылок с жизненно необходимыми лекарствами для людей с определенными заболеваниями. 

"Но оккупанты думают, что лучше знают, что нужно или не нужно энергодарцам. Они делают все, чтобы заблокировать город от всего цивилизованного мира", – отметил мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра, в частности – Никополь.

Теги: оккупация, лекарства, Запорожская область, гуманитарная помощь, война России против Украины, Энергодар, Дмитрий Орлов, российские оккупанты
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