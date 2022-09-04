Оккупанты не пропустили в Энергодар гуманитарный груз с необходимыми горожанам вещами и лекарствами – мэр

По его словам, груз должен был приехать в город еще вчера, 3 сентября, но этого не произошло. Сегодняшняя попытка тоже не дала результата – российские военные просто развернули автомобили назад.
"Основной аргумент от них на первом же рашистском блокпосту: "Энергодар ни в чем не нуждается, у местных жителей есть все и даже больше", – написал Орлов.
По его словам, в составе груза были памперсы для детей и лежачих взрослых, гигиенические наборы для многодетных семей и людей с инвалидностью, продукты для социально незащищенных категорий семей, защитная ткань для временного ремонта окон, разбитых обстрелами, а также множество адресных посылок с жизненно необходимыми лекарствами для людей с определенными заболеваниями.
"Но оккупанты думают, что лучше знают, что нужно или не нужно энергодарцам. Они делают все, чтобы заблокировать город от всего цивилизованного мира", – отметил мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра, в частности – Никополь.