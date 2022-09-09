Глава Пентагона назвал вдохновляющими успехи ВСУ под Харьковом и Херсоном

Остин об успехах ВСУ: Это очень, очень вдохновляет Фото: ЕРА

Об этом сообщает Reuters.

Остин отметил, что Пентагон видит "успехи под Херсоном и определенные успехи" – возле Харькова.

И это, по его словам, "очень, очень вдохновляет".

По оценке Reuters, эти успехи станут серьезным ударом для РФ и стимулом – для Украины.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого, 4 сентября, стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.

Как отмечает Reuters, наступление на юге Украины обсуждалось несколько недель, но подробности о происходящем там "скудны". Наступление в Харьковской области агентство называет "неожиданным", но подчеркивает, что именно там Украина достигла некоторых из наиболее значительных успехов.

Так, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил об освобождении силами обороны Украины от российских оккупантов Балаклеи Харьковской области. Всего, по словам Зеленского, с 1 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины.