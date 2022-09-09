США и союзники работают над тем, чтобы Украина могла защищать себя – глава Пентагона после встречи "Рамштайн"

Партнеры Украины будут помогать оружием и обучать военных, чтобы Украина могла противостоять тем вызовам, с которыми она сейчас столкнулась, отметил Остин.
"Украина борется за свою жизнь. Она борется за свою суверенную территорию, свою демократию и свою свободу. Но ставки выходят далеко за пределы линии фронта. Они достигают всех нас", – заявил он.
Вместе с союзниками США работают на тем, чтобы Украина достигла "своих целей и возможности и в дальнейшем защищать себя".
8 сентября на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы по вопросам обороны Украины. Президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине общей стоимостью $675 млн. Новый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Алексей Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Всего уже прошло пять таких заседаний, предыдущее – в формате онлайн 20 июля.
Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.