США и союзники работают над тем, чтобы Украина могла защищать себя – глава Пентагона после встречи "Рамштайн"

Партнеры Украины будут помогать оружием и обучать военных, чтобы Украина могла противостоять тем вызовам, с которыми она сейчас столкнулась, отметил Остин.

"Украина борется за свою жизнь. Она борется за свою суверенную территорию, свою демократию и свою свободу. Но ставки выходят далеко за пределы линии фронта. Они достигают всех нас", – заявил он.

Вместе с союзниками США работают на тем, чтобы Украина достигла "своих целей и возможности и в дальнейшем защищать себя".

8 сентября на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы по вопросам обороны Украины. Президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине общей стоимостью $675 млн. Новый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.