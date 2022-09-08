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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг о результатах "Рамштайна": Нужно наращивать и продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется

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Председатель НАТО Столтенберг и глава Минобороны Украины Резников провели встречу во время заседания в Рамштайне
Председатель НАТО Столтенберг и глава Минобороны Украины Резников провели встречу во время заседания в Рамштайне
Фото: Jens Stoltenberg / Twitter

Месседж НАТО на открытии пятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины – поддерживать столько, сколько нужно. Об этом 8 сентября по результатам заседания на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии написал в Twitter генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Месседж НАТО в контактной группе по вопросам обороны Украины заключается в том, что нам нужно наращивать и продолжать поддержку столько, сколько потребуется. Спасибо министру обороны США [Ллойду Остину] за то, что приняли нас в Рамштайне, и за сильное лидерство США",  заявил он.

Министр обороны Украины Алексей Резников написал в Twitter, что у него была очень продуктивная встреча с председателем НАТО Столтенбергом. Он отметил, что НАТО организует обучение для украинского Агентства оборонных закупок по стандартам NSPA [Агентства НАТО по обеспечению и закупкам].

8 сентября на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы по вопросам обороны Украины. Президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине общей стоимостью $675 млнНовый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявлял, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Всего уже прошло четыре таких заседания, последнее – в формате онлайн 20 июля.

Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.

Теги: США, Германия, Украина, НАТО, оружие, Джо Байден, Пентагон, Йенс Столтенберг, вооружение, Алексей Резников, ВВС США, NSPA, авиабаза, встреча, заседание, Ллойд Остин, HIMARS
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