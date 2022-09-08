Столтенберг о результатах "Рамштайна": Нужно наращивать и продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется

"Месседж НАТО в контактной группе по вопросам обороны Украины заключается в том, что нам нужно наращивать и продолжать поддержку столько, сколько потребуется. Спасибо министру обороны США [Ллойду Остину] за то, что приняли нас в Рамштайне, и за сильное лидерство США", – заявил он.
#NATO's message at the #Ukraine Defense Contact Group is that we need to step up & sustain support for as long as it takes. Thank you @SecDef for hosting us in Ramstein, and for strong US leadership. Thank you also to @NATO_AIRCOM for their vital work in keeping the skies safe. pic.twitter.com/VsZRzw15tU— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 8, 2022
Министр обороны Украины Алексей Резников написал в Twitter, что у него была очень продуктивная встреча с председателем НАТО Столтенбергом. Он отметил, что НАТО организует обучение для украинского Агентства оборонных закупок по стандартам NSPA [Агентства НАТО по обеспечению и закупкам].
I had a very productive & inspiring meeting with @jensstoltenberg at @RamsteinAirBase @NATO plans to organize a training based on NSPA standards for * Defence Procurement Agency.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 8, 2022
BTW on the photo is fragment of a russian Kalibr cruise missile which targeted Kyiv. pic.twitter.com/SxksxgOCek
8 сентября на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы по вопросам обороны Украины. Президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине общей стоимостью $675 млн. Новый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявлял, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Всего уже прошло четыре таких заседания, последнее – в формате онлайн 20 июля.
Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.