Столтенберг о результатах "Рамштайна": Нужно наращивать и продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется

Председатель НАТО Столтенберг и глава Минобороны Украины Резников провели встречу во время заседания в Рамштайне Фото: Jens Stoltenberg / Twitter

"Месседж НАТО в контактной группе по вопросам обороны Украины заключается в том, что нам нужно наращивать и продолжать поддержку столько, сколько потребуется. Спасибо министру обороны США [Ллойду Остину] за то, что приняли нас в Рамштайне, и за сильное лидерство США", – заявил он.



#NATO's message at the #Ukraine Defense Contact Group is that we need to step up & sustain support for as long as it takes. Thank you @SecDef for hosting us in Ramstein, and for strong US leadership. Thank you also to @NATO_AIRCOM for their vital work in keeping the skies safe. pic.twitter.com/VsZRzw15tU — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 8, 2022

Министр обороны Украины Алексей Резников написал в Twitter, что у него была очень продуктивная встреча с председателем НАТО Столтенбергом. Он отметил, что НАТО организует обучение для украинского Агентства оборонных закупок по стандартам NSPA [Агентства НАТО по обеспечению и закупкам].

I had a very productive & inspiring meeting with @jensstoltenberg at @RamsteinAirBase @NATO plans to organize a training based on NSPA standards for * Defence Procurement Agency.

BTW on the photo is fragment of a russian Kalibr cruise missile which targeted Kyiv. pic.twitter.com/SxksxgOCek — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 8, 2022

8 сентября на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы по вопросам обороны Украины. Президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине общей стоимостью $675 млн. Новый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.