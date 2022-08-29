Пятое заседание союзников Украины в формате "Рамштайн" состоится 8 сентября

Очное заседание группы, как и предыдущие, проведет министр обороны США Ллойд Остин.

"Министр Остин вновь пригласил министров обороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира для обсуждения продолжающегося кризиса в Украине и различных вопросов безопасности, стоящих перед союзниками и партнерами США", – говорится в релизе.

Подготовку этой встречи Остин обсуждал с министром обороны Украины Алексеем Резниковым 17 августа.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявлял, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Всего уже прошло четыре таких заседания, последнее – в формате онлайн 20 июля.

Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату к присоединились 50 государств.