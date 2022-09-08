Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $675 млн – глава Пентагона

Пятая встреча контактной группы "Рамштайн" началась на военной базе США в Германии Фото: ЕРА

По его словам, контактная группа должна "поддержать защитников Украины в долгосрочной перспективе".

Новый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое оружие и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram поблагодарил западнных партнеров за поддержку.

17 августа министры обороны США Ллойд Остин и Украины Алексей Резников по телефону обсуждали пятый "Рамштайн" и первоочередные нужды украинской армии. Резников сообщил, что вскоре появится новая помощь от США в сфере безопасности.

2 сентября американский президент Джо Байден запросил у Конгресса $11,7 млрд долларов для поддержки Украины.

Участники Рамштайн-5 должны одобрить предоставление зимней экипировки для украинских защитников. В конце июля министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой обеспечить необходимой в холодный сезон экипировкой 200 тыс. военных. Для этого планируется использовать трастовый фонд Альянса в размере около $40 млн.