Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $675 млн – глава Пентагона

По его словам, контактная группа должна "поддержать защитников Украины в долгосрочной перспективе".
Новый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое оружие и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram поблагодарил западнных партнеров за поддержку.
17 августа министры обороны США Ллойд Остин и Украины Алексей Резников по телефону обсуждали пятый "Рамштайн" и первоочередные нужды украинской армии. Резников сообщил, что вскоре появится новая помощь от США в сфере безопасности.
2 сентября американский президент Джо Байден запросил у Конгресса $11,7 млрд долларов для поддержки Украины.
Участники Рамштайн-5 должны одобрить предоставление зимней экипировки для украинских защитников. В конце июля министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой обеспечить необходимой в холодный сезон экипировкой 200 тыс. военных. Для этого планируется использовать трастовый фонд Альянса в размере около $40 млн.
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявлял, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Всего уже прошло четыре таких заседания, последнее – в формате онлайн 20 июля.
Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату к присоединились 50 государств.