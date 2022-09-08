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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $675 млн – глава Пентагона

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Пятая встреча контактной группы "Рамштайн" началась на военной базе США в Германии
Пятая встреча контактной группы "Рамштайн" началась на военной базе США в Германии
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине общей стоимостью $675 млн. Об этом на открытии пятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, которая проходит на авиабазе военно-воздушных сил США Рамштайн в Германии, заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Reuters.

По его словам, контактная группа должна "поддержать защитников Украины в долгосрочной перспективе".

Новый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое оружие и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram поблагодарил западнных партнеров за поддержку. 

17 августа министры обороны США Ллойд Остин и Украины Алексей Резников по телефону обсуждали пятый "Рамштайн" и  первоочередные нужды украинской армии. Резников сообщил, что вскоре появится новая помощь от США в сфере безопасности.

2 сентября американский президент Джо Байден запросил у Конгресса $11,7 млрд долларов для поддержки Украины.

Участники Рамштайн-5 должны одобрить предоставление зимней экипировки для украинских защитников. В конце июля министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой обеспечить необходимой в холодный сезон экипировкой 200 тыс. военных. Для этого планируется использовать трастовый фонд Альянса в размере около $40 млн.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявлял, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Всего уже прошло четыре таких заседания, последнее – в формате онлайн 20 июля.

Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату к присоединились 50 государств.

Теги: Джо Байден, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Андрей Ермак, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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