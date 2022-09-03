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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден запросил у Конгресса США еще почти $12 млрд для помощи Украине

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Как уточнили в Белом доме, данные средства пойдут на вооружение для ВСУ и поддержку экономики Украины
Как уточнили в Белом доме, данные средства пойдут на вооружение для ВСУ и поддержку экономики Украины
Фото: ЕРА

Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса $11,7 млрд для помощи Украине в первом квартале 2023-го финансового года. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Президент Байден четко дал понять, что США намерены и дальше поддерживать народ Украины, который защищает свой суверенитет. Чтобы выполнить это обещание и удовлетворить насущные потребности, мы запрашиваем $11,7 млрд", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Белом доме, данные средства пойдут на вооружение для ВСУ и поддержку экономики Украины.

В Белом доме также подчеркнули, что примерно три четверти прямой военной и финансовой помощи, которую Конгресс ранее предоставил Украине, уже распределены.

"Мы сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, защищающий свою демократию, и мы не можем допустить, чтобы эта поддержка Украины иссякла. Народ Украины вдохновил мир, и администрация по-прежнему привержена поддержке украинского народа, поскольку он продолжает сохранять решимость и проявлять необычайное мужество перед лицом полномасштабного вторжения России", – сказано в заявлении.

Помимо этого, администрация Байдена попросила $2 млрд, чтобы компенсировать сокращения поставок энергоносителей из РФ.

Контекст:

В мае Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине помощи в размере $40 млрд, 21 мая документ подписал президент США.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

В День Независимости Украины Байден объявил о крупнейшем на сегодня пакете военной помощи от США на $2,98 млрд. Новый пакет стал 20-м в рамках военной помощи Украине, предоставляемой США.

В объявленный Байденом пакет помощи среди прочего вошли шесть дополнительных зенитных ракетных систем NASAMS с боеприпасами для них.

По данным Пентагона, с января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $13,5 млрд. В общей сложности с 2014 года – на сумму более $15,5 млрд.

Теги: США, Украина, Джо Байден, экономика, вооружение, помощь, ВСУ, война России против Украины
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