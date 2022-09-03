Байден запросил у Конгресса США еще почти $12 млрд для помощи Украине

Как уточнили в Белом доме, данные средства пойдут на вооружение для ВСУ и поддержку экономики Украины Фото: ЕРА

"Президент Байден четко дал понять, что США намерены и дальше поддерживать народ Украины, который защищает свой суверенитет. Чтобы выполнить это обещание и удовлетворить насущные потребности, мы запрашиваем $11,7 млрд", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Белом доме, данные средства пойдут на вооружение для ВСУ и поддержку экономики Украины.

В Белом доме также подчеркнули, что примерно три четверти прямой военной и финансовой помощи, которую Конгресс ранее предоставил Украине, уже распределены.

"Мы сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, защищающий свою демократию, и мы не можем допустить, чтобы эта поддержка Украины иссякла. Народ Украины вдохновил мир, и администрация по-прежнему привержена поддержке украинского народа, поскольку он продолжает сохранять решимость и проявлять необычайное мужество перед лицом полномасштабного вторжения России", – сказано в заявлении.

Помимо этого, администрация Байдена попросила $2 млрд, чтобы компенсировать сокращения поставок энергоносителей из РФ.