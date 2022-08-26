СМИ пишут, что однопартийцы Шольца требуют прекратить военную помощь Украине. В Офисе президента ответили

Под обращением, утверждает издание, подписались в том числе члены Бундестага и Европейского парламента.
Они заявили, что продолжение войны приведет к новым смертям и разрушениям, и потребовали "как можно скорее" добиваться мирного соглашения".
Левые из СДПГ предостерегают от поставок в Украину тяжелой военной техники и указывают на опасность ядерной войны. Они также рассуждают о том, где может проходить "красная черта".
На эту информацию отреагировал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Еще раз по пунктам. Ru-армия несет лишь смерть, разрушения и пытки. Западное оружие несет мир, помогая нам защитить своих детей. Приглашаю всех, кто призывает Германию перестать помогать Украине, на экскурсию в Бучу. Обсудим ваши аргументы с семьями замученных украинцев", – написал он.
Ще раз по пунктах. Ru-армія несе лише смерть, руйнування й тортури. Західна зброя несе мир, допомагаючи нам захистити своїх дітей. Запрошую всіх, хто закликає * перестати допомагати * , на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 26, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Членом СДПГ является также канцлер Германии Олаф Шольц.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Немецкий таблоид Bild 8 июля писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%. А 20 июля Welt сообщил, что Германия сократила военную поддержку Украины.
1 августа в Украину из Германии доставили третью установку РСЗО Mars II, кроме того, Германия передаст еще для военных целей 16 бронированных мостоукладчиков Biber.
22 августа Министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов Бундестага поставить Украине еще больше оружия, поскольку это повлечет за собой ослабление бундесвера.