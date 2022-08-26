СМИ пишут, что однопартийцы Шольца требуют прекратить военную помощь Украине. В Офисе президента ответили

Под обращением, утверждает издание, подписались в том числе члены Бундестага и Европейского парламента.

Они заявили, что продолжение войны приведет к новым смертям и разрушениям, и потребовали "как можно скорее" добиваться мирного соглашения".

Левые из СДПГ предостерегают от поставок в Украину тяжелой военной техники и указывают на опасность ядерной войны. Они также рассуждают о том, где может проходить "красная черта".

На эту информацию отреагировал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Еще раз по пунктам. Ru-армия несет лишь смерть, разрушения и пытки. Западное оружие несет мир, помогая нам защитить своих детей. Приглашаю всех, кто призывает Германию перестать помогать Украине, на экскурсию в Бучу. Обсудим ваши аргументы с семьями замученных украинцев", – написал он.

Ще раз по пунктах. Ru-армія несе лише смерть, руйнування й тортури. Західна зброя несе мир, допомагаючи нам захистити своїх дітей. Запрошую всіх, хто закликає * перестати допомагати * , на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 26, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Членом СДПГ является также канцлер Германии Олаф Шольц.