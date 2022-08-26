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СМИ пишут, что однопартийцы Шольца требуют прекратить военную помощь Украине. В Офисе президента ответили

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Среди подписавшихся под обращением есть члены Бундестага, пишут СМИ
Среди подписавшихся под обращением есть члены Бундестага, пишут СМИ
Фото: ЕРА

В Германии часть левого крыла правящей Социал-демократической партии (СДПГ) призвала власти страны прекратить военную помощь Украине. Об этом 26 августа сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на обращение под названием "Пушки должны молчать".

Под обращением, утверждает издание, подписались в том числе члены Бундестага и Европейского парламента.

Они заявили, что продолжение войны приведет к новым смертям и разрушениям, и потребовали "как можно скорее" добиваться мирного соглашения".

Левые из СДПГ предостерегают от поставок в Украину тяжелой военной техники и указывают на опасность ядерной войны. Они также рассуждают о том, где может проходить "красная черта".

На эту информацию отреагировал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Еще раз по пунктам. Ru-армия несет лишь смерть, разрушения и пытки. Западное оружие несет мир, помогая нам защитить своих детей. Приглашаю всех, кто призывает Германию перестать помогать Украине, на экскурсию в Бучу. Обсудим ваши аргументы с семьями замученных украинцев", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Членом СДПГ является также канцлер Германии Олаф Шольц.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Немецкий таблоид Bild 8 июля писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%. А 20 июля Welt сообщил, что Германия сократила военную поддержку Украины.

1 августа в Украину из Германии доставили третью установку РСЗО Mars II, кроме того, Германия передаст еще для военных целей 16 бронированных мостоукладчиков Biber.

22 августа Министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов Бундестага поставить Украине еще больше оружия, поскольку это повлечет за собой ослабление бундесвера.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Германия, оружие, война, ФРГ, вооружение, военная помощь, помощь, Бундестаг, советник, война России против Украины, СДПГ, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, Олаф Шольц
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