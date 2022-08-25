"Поставки оружия от Германии на грани". Бербок заявила о дефиците вооружения в бундесвере

Как отметила Бербок, с точки зрения Украины "лучше делать поставки вчера, чем сегодня", но Германия должна думать о среднесрочной перспективе. По ее словам, из-за проблемы с оружием в Германии военная промышленность должна была "специально производить материалы для Украины".
Она считает, что, с одной стороны, Украине нужно дать оружие осенью, чтобы "она могла защищаться", с другой – "надо быть готовым к тому, что война продолжится в следующем году". Бербок отметила, что в скором времени Германия поставит Украине ЗРК Iris-T, вся остальная помощь будет уже в следующем году.
Глава МИД ФРГ по-прежнему считает, что проводить переговоры с российским правительством о прекращении войны не имеет смысла. По ее словам страны Запада сделали все усилия, чтобы предотвратить войну до 24 февраля, но президент России Владимир Путин "сорвал переговоры и уже полгода уничтожает ни в чем не повинную страну".
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Немецкий таблоид Bild 8 июля писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%. А 20 июля Welt сообщил, что Германия сократила военную поддержку Украины.
1 августа в Украину из Германии доставили третью установку РСЗО Mars II, кроме того, Германия передаст еще для военных целей 16 бронированных мостоукладчиков Biber.
22 августа Министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов Бундестага поставить Украине еще больше оружия, поскольку это повлечет ослабление бундесвера.