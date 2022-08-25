"Поставки оружия от Германии на грани". Бербок заявила о дефиците вооружения в бундесвере

Как отметила Бербок, с точки зрения Украины "лучше делать поставки вчера, чем сегодня", но Германия должна думать о среднесрочной перспективе. По ее словам, из-за проблемы с оружием в Германии военная промышленность должна была "специально производить материалы для Украины".

Она считает, что, с одной стороны, Украине нужно дать оружие осенью, чтобы "она могла защищаться", с другой – "надо быть готовым к тому, что война продолжится в следующем году". Бербок отметила, что в скором времени Германия поставит Украине ЗРК Iris-T, вся остальная помощь будет уже в следующем году.

Глава МИД ФРГ по-прежнему считает, что проводить переговоры с российским правительством о прекращении войны не имеет смысла. По ее словам страны Запада сделали все усилия, чтобы предотвратить войну до 24 февраля, но президент России Владимир Путин "сорвал переговоры и уже полгода уничтожает ни в чем не повинную страну".