ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Поставки оружия от Германии на грани". Бербок заявила о дефиците вооружения в бундесвере

До нового года Германия передаст Украине ЗРК Iris-T
До нового года Германия передаст Украине ЗРК Iris-T
Фото: wikipedia.org

Поставки оружия из Германии в Украину идут по "тонкой грани" из-за "абсолютного дефицита собственных запасов" в ФРГ. Об этом 24 августа заявила глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.

Как отметила Бербок, с точки зрения Украины "лучше делать поставки вчера, чем сегодня", но Германия должна думать о среднесрочной перспективе. По ее словам,  из-за проблемы с оружием в Германии военная промышленность должна была "специально производить материалы для Украины".

Она считает, что, с одной стороны, Украине нужно дать оружие осенью, чтобы "она могла защищаться", с другой – "надо быть готовым к тому, что война продолжится в следующем году". Бербок отметила, что в скором времени Германия поставит Украине ЗРК Iris-T, вся остальная помощь будет уже в следующем году.

Глава МИД ФРГ по-прежнему считает, что проводить переговоры с российским правительством о прекращении войны не имеет смысла. По ее словам страны Запада сделали все усилия, чтобы предотвратить войну до 24 февраля, но президент России Владимир Путин "сорвал переговоры и уже полгода уничтожает ни в чем не повинную страну".

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Немецкий таблоид Bild 8 июля писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%. А 20 июля Welt сообщил, что Германия сократила военную поддержку Украины.

1 августа в Украину из Германии доставили третью установку РСЗО Mars II, кроме того, Германия передаст еще для военных целей 16 бронированных мостоукладчиков Biber.

22 августа Министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов Бундестага поставить Украине еще больше оружия, поскольку это повлечет ослабление бундесвера. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, МИД, ФРГ, вооружение, Бундестаг, война России против Украины, Анналена Бербок, бундесвер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Арестович заявил, что намерен жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
  Арестович заявил, что намерен жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
"Имеете право жить так, как хотите". Стинг в День Независимости обратился к украинцам и исполнил под гитару свой хит Fragile. Видео
"Имеете право жить так, как хотите". Стинг в День Независимости обратился к украинцам и исполнил под гитару свой хит Fragile. Видео
"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z
"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z
Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны
Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны
"Это было первое мое сознательное решение и столь важное". Кошмал рассказала, на каком языке с детства разговаривает ее четырехлетний сын
"Это было первое мое сознательное решение и столь важное". Кошмал рассказала, на каком языке с детства разговаривает ее четырехлетний сын
"Моя любовь, малая, к тебе только растет". 28-летний фронтмен Kalush Orchestra показал 22-летнюю возлюбленную
"Моя любовь, малая, к тебе только растет". 28-летний фронтмен Kalush Orchestra показал 22-летнюю возлюбленную
Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне
Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне
В коллекции Елизаветы II появилась сине-желтая шляпка от украинского дизайнера. Фото
В коллекции Елизаветы II появилась сине-желтая шляпка от украинского дизайнера. Фото
40-летняя Мейхер без бюстгальтера показала вблизи формы в облегающем платье
40-летняя Мейхер без бюстгальтера показала вблизи формы в облегающем платье
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины
"З Днем Незалежності, Україно". Куваев изобразил Масяню с флагом Украины и в желто-синем наряде
"З Днем Незалежності, Україно". Куваев изобразил Масяню с флагом Украины и в желто-синем наряде
"Приносите столько любви, радости и смеха". Мадонна показала, как менялись ее дочери-двойняшки
"Приносите столько любви, радости и смеха". Мадонна показала, как менялись ее дочери-двойняшки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (260731)
2
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (133462)
3
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы (65714)
4
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (27194)
5
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (22926)
6
Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео (22904)
7
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (22419)
8
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео (21560)
 
 
 
 