НАТО готовится обеспечить минимум 50% потребностей ВСУ в зимней форме – СМИ

США, Канада, Швеция и Финляндия намерены начать поставки зимней экипировки через несколько недель Фото: ЕРА

По данным издания, в Украине нуждаются в зимней форме около 200 тыс. солдат. В конце июля министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой обеспечить их необходимой в холодный сезон экипировкой, говорится в статье.

Представитель блока подтвердил, что речь идет о теплой форме, зимней обуви и палатках. США, Канада, Швеция и Финляндия намерены предоставить их через несколько недель.

Германия также готовит для передачи ВСУ теплую форму, припасы для полевых лагерей и продукты питания. Министр обороны Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ "может внести важный вклад в поддержку обороны Украины предстоящей зимой".

По предварительным подсчетам НАТО, блок сможет обеспечить около 50% потребностей украинской армии. Детали будут обсуждаться на ближайшей встрече стран, поддерживающих Украину, на военной базе США в Германии Рамштайн.