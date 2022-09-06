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ВОЙНА В УКРАИНЕ

НАТО готовится обеспечить минимум 50% потребностей ВСУ в зимней форме – СМИ

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США, Канада, Швеция и Финляндия намерены начать поставки зимней экипировки через несколько недель
США, Канада, Швеция и Финляндия намерены начать поставки зимней экипировки через несколько недель
Фото: ЕРА

НАТО призвал страны – участницы Альянса обеспечить зимней экипировкой Вооруженные силы Украины, используя для этого так называемый трастовый фонд в размере около $40 млн. Об этом 5 сентября сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, в Украине нуждаются в зимней форме около 200 тыс. солдат. В конце июля министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой обеспечить их необходимой в холодный сезон экипировкой, говорится в статье.

Представитель блока подтвердил, что речь идет о теплой форме, зимней обуви и палатках. США, Канада, Швеция и Финляндия намерены предоставить их через несколько недель.

Германия также готовит для передачи ВСУ теплую форму, припасы для полевых лагерей и продукты питания. Министр обороны Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ "может внести важный вклад в поддержку обороны Украины предстоящей зимой".

По предварительным подсчетам НАТО, блок сможет обеспечить около 50% потребностей украинской армии. Детали будут обсуждаться на ближайшей встрече стран, поддерживающих Украину, на военной базе США в Германии Рамштайн.

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По информации президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.

Пятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" пройдет 8 сентября. Его проведет министр обороны США Ллойд Остин, 17 августа он обсудил подготовку этой встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Украинские власти призывали западных партнеров сделать все, чтобы завершить активную фазу войны до зимы"Закончить активную фазу до зимы – сложная и амбициозная задача, но жизненно необходимая. Мы делаем все для того, чтобы цель деоккупации была достигнута", – сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак 10 августа. 

Теги: США, Германия, НАТО, Канада, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия, военная помощь, Алексей Резников, ВСУ, война России против Украины, Кристине Ламбрехт, контактная группа Рамштайн
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