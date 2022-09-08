С 1 сентября ВСУ освободили от российской оккупации более 1 тыс. км² территории Украины – Зеленский

"Провел сегодня новое заседание ставки верховного главнокомандующего. Прежде всего – относительно наших активных действий на передовой. В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты", – сказал Зеленский.
Он отметил, что с 1 сентября было освобождено более 1 тыс. км² территории Украины, и поблагодарил армию, разведчиков, спецслужбы "за каждый украинский флаг, который был установлен в эти дни".
Президент добавил, что заслушали сегодня на заседании ставки доклады командующих оперативными направлениями, "есть определенные решения". По его словам, ставка продолжит работать в формате частых заседаний и совещаний, чтобы командиры на местах имели полную поддержку на всех уровнях.
Зеленский подчеркнул, что освобождение украинской земли – "это заслуга всех, кто четко и вовремя исполняет всеобщий оборонный замысел".
"А особенно хочу поблагодарить сегодня бойцов 115-й отдельной бригады теробороны оперативного командования "Север", которые отличились храбростью и нужными Украине результатами в боях в феврале – марте, когда останавливали продвижение врага, и которые и сейчас продолжают защищать наше государство на северном направлении. Также благодарен бойцам 117-й отдельной бригады теробороны, действующим на направлении Суджа – Сумы, и 1-й танковой бригаде, крепко удерживающей позиции на направлении Гомель – Городня", – добавил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.
Днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов, а общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на харьковском и южнобугском направлениях, составляет более 700 км².