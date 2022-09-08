С 1 сентября ВСУ освободили от российской оккупации более 1 тыс. км² территории Украины – Зеленский

Зеленский поблагодарил украинских военных и спецслужбы "за каждый украинский флаг, который был установлен в эти дни" Фото: president.gov.ua

"Провел сегодня новое заседание ставки верховного главнокомандующего. Прежде всего – относительно наших активных действий на передовой. В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты", – сказал Зеленский.

Он отметил, что с 1 сентября было освобождено более 1 тыс. км² территории Украины, и поблагодарил армию, разведчиков, спецслужбы "за каждый украинский флаг, который был установлен в эти дни".

Президент добавил, что заслушали сегодня на заседании ставки доклады командующих оперативными направлениями, "есть определенные решения". По его словам, ставка продолжит работать в формате частых заседаний и совещаний, чтобы командиры на местах имели полную поддержку на всех уровнях.

Зеленский подчеркнул, что освобождение украинской земли – "это заслуга всех, кто четко и вовремя исполняет всеобщий оборонный замысел".

"А особенно хочу поблагодарить сегодня бойцов 115-й отдельной бригады теробороны оперативного командования "Север", которые отличились храбростью и нужными Украине результатами в боях в феврале – марте, когда останавливали продвижение врага, и которые и сейчас продолжают защищать наше государство на северном направлении. Также благодарен бойцам 117-й отдельной бригады теробороны, действующим на направлении Суджа – Сумы, и 1-й танковой бригаде, крепко удерживающей позиции на направлении Гомель – Городня", – добавил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)