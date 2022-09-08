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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина до зимы может занять весь правый берег Днепра, включая Херсон – французский генерал

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Украина продолжает деоккупацию юга и может выбить оккупантов из Херсона до зимы, считает Тринкан
Украина продолжает деоккупацию юга и может выбить оккупантов из Херсона до зимы, считает Тринкан
Фото: Кирило Тимошенко / Telegram

По мнению бывшего главы французской военной миссии при ООН генерала Доминика Тринкана, украинские Вооруженные силы, которые сейчас ведут контрнаступление на юге страны, к октябрю могут деоккупировать правый берег Днепра, включая Херсон. Об этом 7 сентября сообщает France 24.

"У россиян сейчас большие кадровые проблемы. Они пытаются вербовать [пополнение], но президент [России Владимир] Путин, не желая объявлять войну, не может мобилизовать их. Он хочет и дальше создавать впечатление, что все идет нормально. Я думаю, что до зимы украинцы могли бы захватить весь правый берег Днепра, включая Херсон", – сказал Тринкан.

Он напомнил, что украинский Херсон после полномасштабного вторжения РФ пал быстро, но местное население встретило оккупантов "вовсе не благосклонно". Деятельность партизанского движения Тринкан считает свидетельством методичной подготовки Украины к контрнаступлению наряду с уничтожением складов и командных пунктов российских войск посредством дальнобойного оружия.

Ликвидацию российской системы материально-технического обеспечения, удары артиллерией по складам, узлам связи, командным пунктам, а также по мостам через Днепр генерал назвал "формированием поля боя".

Российские оккупанты, считает Тринкан, испытывают большие трудности в обеспечении и, похоже, "удивлены" использованными Украиной методами.

Разрушение складов боеприпасов и логистических пунктов, прежде всего железной дороги, "существенно их пошатнуло", отметил генерал. Теперь, если российские войска, расположенные западнее Днепра, не будут получать снарядов, они не смогут обороняться, добавил он.

"Если они больше не получают запасов, это для некоторых подразделений будет критическим", – сказал он.

Генерал также считает правдоподобным, что многие российские солдаты предпочитают бежать без боя.

Он объясняет нежелание оккупантов принимать бой тем, что многие из них находятся на передовой четыре-пять месяцев, не были своевременно заменены и, вероятно, в результате находятся в плохом состоянии.

Генерал подчеркивает, что информация с юга Украины почти не поступает, но по косвенным признакам можно судить о том, что Украина ведет успешное наступление. Одним из признаков он видит заявления президента Украины Владимира Зеленского – по мнению Тринкана, раз глава государства публично об этом упоминает, значит, успехи есть.

Вторая "подсказка", заявил французский генерал, касается переноса оккупантами сроков незаконных "референдумов" об аннексии, а также переброски подкреплений на юг Украины из временно оккупированных россиянами Донбасса и Крыма.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Операция сопровождается режимом информационной тишины.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля. Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

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