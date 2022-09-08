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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка об уничтоженной в Дарьевке понтонной переправе: Это был один из основных маршрутов россиян через Днепр

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ВСУ уничтожили понтонную переправу оккупантов
ВСУ уничтожили понтонную переправу оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Понтонная переправа в Дарьевке Херсонской области, которую уничтожили Вооруженные силы Украины, была важной для российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении британской разведки, которое в Twitter 8 сентября опубликовало минобороны Великобритании.

"В Херсонской области украинские бригады продолжают вести наступательные операции. Украина, вероятно, разрушила военный понтонный мост в Дарьевке, который российские силы развернули после того, как близлежащий автомобильный мост был серьезно поврежден. Переправа в Дарьевке – один из основных маршрутов между северным и южным секторами российского военного присутствия на реке Днепр", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что систематические прицельные удары Украины по уязвимым пунктам, вероятно, "продолжают оказывать давление на российские силы, пытающиеся сдержать украинские атаки".

"Это замедляет их способность развертывать оперативные резервы и пополнять запасы техники с востока", – заявили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Херсонская область, разведка, мост, война России против Украины
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