Британская разведка об уничтоженной в Дарьевке понтонной переправе: Это был один из основных маршрутов россиян через Днепр

"В Херсонской области украинские бригады продолжают вести наступательные операции. Украина, вероятно, разрушила военный понтонный мост в Дарьевке, который российские силы развернули после того, как близлежащий автомобильный мост был серьезно поврежден. Переправа в Дарьевке – один из основных маршрутов между северным и южным секторами российского военного присутствия на реке Днепр", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что систематические прицельные удары Украины по уязвимым пунктам, вероятно, "продолжают оказывать давление на российские силы, пытающиеся сдержать украинские атаки".

"Это замедляет их способность развертывать оперативные резервы и пополнять запасы техники с востока", – заявили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/iG2SbXem8X



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/SdWUE7ma8j — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 8, 2022