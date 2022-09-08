Россияне несут потери в Херсонской области, один из артдивизионов недосчитался около 60% личного состава – Генштаб ВСУ

Об этом 7 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что вблизи Голой Пристани только за прошедшие сутки в результате огневого поражения ВСУ потери противника составили около 70 человек, более половины из них – убитыми.
Кроме того, украинские военные уничтожили две самоходные артустановки "Акация" вблизи Таврийска, еще две САУ повреждены. Потери живой силы уточняются, добавили в Генштабе.
"Также стало известно, что один из действующих на херсонском направлении артиллерийских дивизионов противника потерял до 60% личного состава (всего в дивизионе насчитывается около 150–650 человек. – "ГОРДОН") и техники и считается небоеспособным", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, из-за усложнения логистики в подразделениях российских оккупантов наблюдается "нехватка топлива и боеприпасов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.