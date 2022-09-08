Россияне несут потери в Херсонской области, один из артдивизионов недосчитался около 60% личного состава – Генштаб ВСУ

Вблизи Голой Пристани за прошедшие сутки в результате огневого поражения ВСУ потери оккупантов составили около 70 человек, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 7 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что вблизи Голой Пристани только за прошедшие сутки в результате огневого поражения ВСУ потери противника составили около 70 человек, более половины из них – убитыми.

Кроме того, украинские военные уничтожили две самоходные артустановки "Акация" вблизи Таврийска, еще две САУ повреждены. Потери живой силы уточняются, добавили в Генштабе.

"Также стало известно, что один из действующих на херсонском направлении артиллерийских дивизионов противника потерял до 60% личного состава (всего в дивизионе насчитывается около 150–650 человек. – "ГОРДОН") и техники и считается небоеспособным", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, из-за усложнения логистики в подразделениях российских оккупантов наблюдается "нехватка топлива и боеприпасов".

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