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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С 24 февраля россияне похитили более 600 человек в Херсонской области

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Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля
Фото: depositphotos.com

С начала полномасштабного вторжения России в Украину военные РФ в Херсонской области похитили 613 человек. Об этом Общественному сообщила главный специалист по вопросам информационной политики Херсонской областной прокуратуры Анастасия Весиловская.

По ее словам, в настоящее время следствию известно об освобождении 346 человек, 248 – находятся в российском плену.

"Среди похищенных оккупантами людей – мэры городов, сельские, поселковые председатели и их заместители, старосты сел, секретари советов, депутаты областного и местных советов, правоохранители, священнослужители и другие граждане", – рассказала Весиловская.

Также она сообщила, что эти цифры не окончательные, правоохранители продолжают устанавливать количество похищенных лиц, а также их данные.

"Сообщения о таких фактах принимаются от близких родственников пропавшего или от других лиц, которым известно об исчезновении человека, следующими способами: с помощью направления такой информации по электронной почте или звонка на горячую линию", – сказала специалист.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Херсонская область, похищение, война России против Украины, российские оккупанты
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