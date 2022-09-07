С 24 февраля россияне похитили более 600 человек в Херсонской области

По ее словам, в настоящее время следствию известно об освобождении 346 человек, 248 – находятся в российском плену.
"Среди похищенных оккупантами людей – мэры городов, сельские, поселковые председатели и их заместители, старосты сел, секретари советов, депутаты областного и местных советов, правоохранители, священнослужители и другие граждане", – рассказала Весиловская.
Также она сообщила, что эти цифры не окончательные, правоохранители продолжают устанавливать количество похищенных лиц, а также их данные.
"Сообщения о таких фактах принимаются от близких родственников пропавшего или от других лиц, которым известно об исчезновении человека, следующими способами: с помощью направления такой информации по электронной почте или звонка на горячую линию", – сказала специалист.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.