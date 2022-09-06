"Заместителя главы обладминистрации" оккупированной Херсонской области подозревают в сотрудничестве с РФ

В статусе так называемого заместителя председателя Херсонской военно-гражданской администрации она выполняет функции в сфере цифровизации и социальной политики, говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая также содействовала запуску российских радиостанций и мобильных операторов, открытию новых отделений пенсионного фонда, почты и центра занятости для привлечения местного населения к работе под флагом страны-агрессора.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры ей заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).