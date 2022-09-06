"Заместителя главы обладминистрации" оккупированной Херсонской области подозревают в сотрудничестве с РФ

В статусе так называемого заместителя председателя Херсонской военно-гражданской администрации она выполняет функции в сфере цифровизации и социальной политики, говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемая также содействовала запуску российских радиостанций и мобильных операторов, открытию новых отделений пенсионного фонда, почты и центра занятости для привлечения местного населения к работе под флагом страны-агрессора.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры ей заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию украинских территорий (Донецкой, Луганской, частично Херсонской и Запорожской областей) по сценарию, который она применяла в 2014 году к Крыму.
По данным украинской разведки, оккупанты собирались провести "референдумы" на захваченных территориях 11 сентября, когда в России будет единый день голосования.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.