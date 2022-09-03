Священник УПЦ МП передавал россиянам данные о ВСУ в Северодонецке – Офис генпрокурора

Правоохранители задержали подозреваемого в конце апреля. Сейчас он находится под стражей. В его телефоне обнаружили переписку с российскими военными.
"Следствием установлено, что в середине апреля 2022 года священнослужитель собирал для представителей армии страны-агрессора информацию о численности, дислокации, технике, а также вооружении ВСУ в Северодонецке и прилегающих к городу селах... Полученная информация использовалась врагом для определения целей и последующего их огневого поражения", – говорится в сообщении.
Священника обвиняют по ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольная помощь армии государства-агрессора в ведении боевых действий против ВСУ).
Санкция статьи предполагает до 15 лет лишения свободы.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводили следователи СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах оставалось 15 тыс. местных жителей. По данным ОВА, к 31 мая в Северодонецке в результате российских обстрелов и уличных боев было повреждено 90% жилого фонда и практически вся критическая инфраструктура.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.