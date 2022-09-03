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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Священник УПЦ МП передавал россиянам данные о ВСУ в Северодонецке – Офис генпрокурора

По данным следствия, в апреле священник передавал оккупантам информацию об украинских военных в Северодонецке
По данным следствия, в апреле священник передавал оккупантам информацию об украинских военных в Северодонецке
Фото: gp.gov.ua

Прокуроры Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении священника УПЦ МП, ему инкриминирована коллаборационная деятельность. Об этом сообщает 3 сентября Офис генпрокурора Украины.

Правоохранители задержали подозреваемого в конце апреля. Сейчас он находится под стражей. В его телефоне обнаружили переписку с российскими военными.

"Следствием установлено, что в середине апреля 2022 года священнослужитель собирал для представителей армии страны-агрессора информацию о численности, дислокации, технике, а также вооружении ВСУ в Северодонецке и прилегающих к городу селах... Полученная информация использовалась врагом для определения целей и последующего их огневого поражения", – говорится в сообщении.

Священника обвиняют по ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольная помощь армии государства-агрессора в ведении боевых действий против ВСУ).

Санкция статьи предполагает до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводили следователи СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах оставалось 15 тыс. местных жителей. По данным ОВА, к 31 мая в Северодонецке в результате российских обстрелов и уличных боев было повреждено 90% жилого фонда и практически вся критическая инфраструктура.

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Теги: СБУ, УПЦ МП, Северодонецк, война России против Украины, священник, Офис генпрокурора, коллаборационизм
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