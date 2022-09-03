Священник УПЦ МП передавал россиянам данные о ВСУ в Северодонецке – Офис генпрокурора

По данным следствия, в апреле священник передавал оккупантам информацию об украинских военных в Северодонецке Фото: gp.gov.ua

Правоохранители задержали подозреваемого в конце апреля. Сейчас он находится под стражей. В его телефоне обнаружили переписку с российскими военными.

"Следствием установлено, что в середине апреля 2022 года священнослужитель собирал для представителей армии страны-агрессора информацию о численности, дислокации, технике, а также вооружении ВСУ в Северодонецке и прилегающих к городу селах... Полученная информация использовалась врагом для определения целей и последующего их огневого поражения", – говорится в сообщении.

Священника обвиняют по ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольная помощь армии государства-агрессора в ведении боевых действий против ВСУ).

Санкция статьи предполагает до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводили следователи СБУ.

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